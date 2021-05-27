Федеральные журналисты сняли большой репортаж с места разлива нефти в Коми

Разливом нефти в Коми интересуется не только местные издания, но и федеральные. Журналисты известного ютуб-канала «Редакция» выехали на место происшествия, пообщались с местными жителями, экологами и пресс-службой «Лукойла», а позже выпустили специальный репортаж.

Позиция «Лукойла» в репортаже крайне ожидаема - компания отрицает обвинения в том, что они безответсвенно отнеслись к протечке и эксплуатации своего оборудования. Пресс-секретарь Евгения Лясковская уверяет журналистов в том, что авария в 2021 году и предыдущие разливы никак не связаны. Она рассказывает, что подобное случается «по абсолютно разным причинам» и какую-то корреляцию провести довольно сложно.

Отдельный акцент пресс-секретарь «Лукойла» сделала на том, что многие неправильно называют причину аварии. Это не протечка, а разгерметизация. Нефтепровод был в исправном состоянии.

Эколог Алексей Книжников рассказал, что для России нефть - как священная корова.

- Мы слишком сильно зависим от нефти. Ситуация должна меняться, и непонятно, почему «Лукойл Коми» не принял меры предосторожности. В прошлом была крупная авария, паника и активность на протечке была большая. Нам казалось, что после этого будут предприняты меры. Есть много технологий для обезопашивания процесса нефтедобычи, но «Лукойл» этого не сделал. Либо не хватило инвестиции, либо правильных решений, - рассказал эколог.

В свою очередь директор фонда энергетической безопасности Константин Симонов рассказал, что добыча нефти - непростая штука, которая безусловно связана с экологическими рисками.

- Если вы хотите сказать, что Коми - экологическая дыра, то это не правда. И в западной Сибири есть проблемы, и на Таймыре, - заявил Константин Симонов.

Мужчина также отметил, что поддерживает государство, когда оно помогает ликвидировать последствия таких катастроф. Однако бывают и случаи, когда компании под видом ликвидации загрязений просто «высасывают деньги».

Мы также ранее писали об экологической катастрофе на Колве. Полную хронологию событий вы можете прочитать здесь.

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