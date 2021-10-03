Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей

Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей

03 октября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей Фото из архива PG11.ru
Предполагаемые выплаты на первого ребенка составят больше 500 тысяч рублей

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда с 1 января текущего года был повышен до 12 792 рублей, а в 2022 году увеличится до 13 617 рублей. Прогнозный показатель по индексации выплат и пособий в 2022 году – 4,3%. 

При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ.

– В 2021 году он составлял 307 008 рублей, а в 2022 году будет уже 326 808 рублей, — сообщила эксперт.

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачиваются ежемесячно. В 2021 году минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7 082 рубля. С февраля будущего года из-за увеличения МРОТ он увеличится до 7 387 рублей в месяц.

Кроме того, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда РФ размер материнского капитала будет увеличен в 2022 году. Так, предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей. На второго — 665 009 рублей, если за первого маткапитал получен не был. При рождении второго ребенка для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, дополнительная выплата составит 161 772 рубля.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Дети

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре на пяти перекрестках установят дополнительные секции светофора Посмотреть все

Редакция рекомендует

01 октября
Назван процент учителей-мужчин в школах Коми Читать
29 сентября
Исследование: женщины в Сыктывкаре чаще подвергаются дискриминации при трудоустройстве, чем мужчины Читать
29 сентября
Врач объяснил, почему жителей Коми призывают вакцинироваться как можно быстрее Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
01 октября
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2022 году
29 сентября
В России предложили запретить людям с судимостью работать в такси
29 сентября
Вытащить людей из трущоб: в России запустят новую программу переселения из аварийного жилья
28 сентября
Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru