Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей

Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда с 1 января текущего года был повышен до 12 792 рублей, а в 2022 году увеличится до 13 617 рублей. Прогнозный показатель по индексации выплат и пособий в 2022 году – 4,3%.

При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ.

– В 2021 году он составлял 307 008 рублей, а в 2022 году будет уже 326 808 рублей, — сообщила эксперт.

Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачиваются ежемесячно. В 2021 году минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7 082 рубля. С февраля будущего года из-за увеличения МРОТ он увеличится до 7 387 рублей в месяц.

Кроме того, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда РФ размер материнского капитала будет увеличен в 2022 году. Так, предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей. На второго — 665 009 рублей, если за первого маткапитал получен не был. При рождении второго ребенка для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, дополнительная выплата составит 161 772 рубля.