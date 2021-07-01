В поселке под Сыктывкаром у детей отняли детскую площадку, местные жители в ярости. Портал PG11.ru узнал, почему так получилось.

Табличка, запрещающая детям играть на площадке. При этом, каким требованиям она не соответствует - непонятно.

У дома №1 на Клубном переулке в поселке Краснозатонский долгое время стояла замечательная игровая площадка, которую очень любили местные дети. Однако в один прекрасный день ее снесли - теперь дети играют под голыми деревьями.

Местные жители организовали собрание и пригласили на него главу поселка. Однако, по их словам, он «потоптался» и ничего не сделал.

- В управляющей компании заявили, что с этой площадкой проблемы, ее некому обслуживать. Ну мы-то готовы! Совсем недавно выходили на субботник сами. В доме у нас есть «рукастые мужики», которые готовы чинить сооружения для детей, - рассказал один из местных жителей.

Собрание местных жителей

Позже к жителям поселка пришла женщина, фамилию которой местные жители не называют. По их словам, она сначала представилась работником администрации, однако позже «переобулась» и стала заявлять, что она - предприниматель. По ее словам, площадка принадлежала ей.

Ни управляющая компания, ни глава поселка, не «предприниматель» на контакт не идут. Местные жители в надежде на решение проблемы хотят обратиться в политические партии - ведь скоро выборы, им нужны политические очки.

Портал PG11.ru продолжает следить за этой историей.