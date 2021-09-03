Совсем недавно мы отметили начало учебного года, студенты и школьники продолжают, как им кажется, свой непростой путь к получению знаний. А вы знаете, как учились в Коми 100 и 200 лет назад? Вот тогда, действительно, стать образованным человеком было не то что не просто, а это было доступно далеко не каждому. Однако коми люди к знаниям тянулись, читали Байрона в оригинале и даже сконструировали динамо-машину. Но обо всем по порядку.

Домашнее обучение и непозволительная роскошь

В 1780 году в Усть-Сысольске не было школ, хотя по законам Российской империи как городу учебное заведение ему полагалось. В 1786 году правительство разработало общий план народного образования в России, согласно которому учреждали школы двух ступеней: малые народные училища из двух классов в уездных городах и главные в составе четырех классов в губернских. Но правительство было не заинтересовано в распространении просвещения, особенно на окраинах. Власти боялись революционных настроений населения, ведь, как известно, чем ты просвещенней, тем хуже для Государства Российского. Поэтому всячески оттягивало там открытие школ. Школа должна была работать за счет городского бюджета, но на образование по вышеуказанным причинам денег в казне Усть-Сысольска на нашли. А зырян столичная интеллигенция вообще считала «дикарями» и «инородцами», для которых просвещение и школы — излишняя роскошь.

Усть-сысольцы, конечно, дикарями не были, а наоборот, здесь было много умных людей. Состоятельные жители нанимали учителей, которые обучали их детей на дому. Домашние преподаватели были вполне образованными людьми, ведь в наш регион нередко таких ссылали. Например, известная детская писательница Александра Ишимова, дочь сосланного в Усть-Сысольск надворного советника Осипа Ишимова из Петербурга. Она «облегчала участь семьи, давая частные уроки» детям чиновников. В частности, сыну городничего Васеньке, которого, как вспоминала позднее сама Александра, «маменька через несколько дней после нашего приезда прислала к нам с банкой помады (конфет – авт.) в руках и просьбою поучить его по-французски».

Как вспоминает сама Александра, девушку насмешило, что костюм Васеньки (которого все почтительно называли Василием Николаевичем) был уменьшенной копией формы его отца – черный нанковый сюртук с красным воротником. После уроков 14-летняя учительница играла со своими учениками в горелки.

В первый же свой выход в высшее общество уездного городка девушка была поражена тем, что провинциальная молодежь не знает современных танцев, а по старинке водит на балах народные хороводы.

Александра Ишимова

Столичная девушка рассказала провинциальным ровесницам, что на таких вечерах нужно не хороводы водить, а современные танцы танцевать. Те посетовали, что танцам не обучены, да и музыки подходящей в городе нет. Александра пообещала зырянским девушкам обучить их столичным танцам. И музыка нашлась – у ее отца, ссыльного чиновника, служил Егорка, который умел играть на скрипке. Александра быстро обучила девушек полонезу, вальсу, мазурке и другим современным танцам, и народные хороводы канули в прошлое.

Затем Александра «навела порядок» и в нарядах уездных барышень, которые носили платочки, повязанные «по-купечески». Девушки начали завивать передние локоны и выписывать из Архангельска модные тогда черепаховые гребенки. Фасоны платьев скопировали с тех, что были у Александры и ее мамы. После этого осмелевшие уездные девушки решились на постановку первого в Усть-Сысольске спектакля.

Первая школа Усть-Сысольска

Спустя 40 лет, в 1822 году, открыли первую церковно-приходскую школу, одну на весь уезд. Это была первая ступень в подготовке детей в основном духовного сословия для поступления в духовные училища. Школа долго располагалась под колокольней Троицкого собора в двух небольших комнатах. Лишь в 1864 году «отцы города» перевели школу в специально выстроенный деревянный двухэтажный дом.

Приходское (затем уездное) училище

В 1840 году школу сменило Приходское училище. Для него купец Матвей Новоселов пожертвовал ветхое деревянное здание. В год открытия училища в нем обучалось 42 человека, а в 1850 году — 44 ученика. Училище содержалось не городом, а государственной казной. Причем для него выделялись немалые суммы — до 5,5 тыс. рублей серебром, так что жило оно сравнительно неплохо. До 1873 года обучение было бесплатным, а затем с учеников начали взимать плату — по 2 рубля в год.

Усть-Сысольск, 19 век. Улица Покровская (сейчас Орджоникидзе). На переднем плане - здание уездного училища, которое было куплено у купцов Сухановых

Училище относилось к типу повышенных начальных школ и давало более обширное образование. Помимо обязательного закона божия, в них изучали русский язык, чистописание, арифметику и геометрию, историю, географию, черчение и рисование. Однако, в учении было тяжело, а местами и бессмысленно.

- Я поступил в Усть-Сысольское приходское училище, затем уездное училище. И в приходском, и в уездном училищах (1844—1848 годы) предметы преподавали на русском языке, нам непонятном, русскими учителями, незнавшими зырянского языка. Даже наши почтенные законоучители, родом зыряне, не могли или находили ненужным давать нам объяснения на родном языке. Не понимая смысла русских слов, мы зазубривали краткую священную историю, грамматику русского языка, историю всеобщую и русскую, географию и геометрию. Из 50 с лишком учившихся в приходском училище уездное окончили только 4, из коих двое были зыряне. Остальные товарищи не вынесли непосильной работы и вышли, не кончивши курса, - вспоминал российский педагог, заслуженный преподаватель истории и географии Георгий Лыткин.

Училище постоянно переезжало: в 1850 году для него был куплен каменный двухэтажный дом купцов Сухановых по улице Покровской (ныне Орджоникидзе), а в 1880-е годы для него построили деревянное здание на каменном фундаменте в районе пересечения улиц Куратова и Кирова.

Домашнее обучение в Усть-Сысольске продолжалось и после открытия учебных заведений и даже конкурировало с ними. В 1845 году смотритель уездного училища сообщил городничему, что четыре человека «занимаются на дому обучением малолетних детей», сокращая тем самым число посещавших училища. Городничий заставил домашних учителей пообещать впредь обучением детей не заниматься. Оказалось, что двое из них умели читать и учили этому, а вот писать не могли.

Первая библиотека

Большим событием в культурной жизни города стало открытие в 1837 году первой публичной библиотеки. Членами-учредителями стали местные чиновники и купцы, пожертвовавшие по 50 рублей ассигнациями и по несколько книг из своих небольших запасов.

Библиотека была доступна не всем: за пользование читатели должны были вносить определенную плату. За первые 10 лет существования библиотеки за счет денежных взносов собрали 488 рублей серебром, которые потратили на покупку новых книг и переплет старых.

Первая публичная бибилотека Усть-Сысольска.

В 1848 году в библиотеке насчитывалось около тысячи, а в 1853 году — уже 1737 книг. Также выписывали 25 наименований газет и журналов, среди которых были «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Вестник русского географического общества».

Самый старый журнал в Национальной бибилиотеке Коми. Фото respublika11.ru

Усть-сысольская публичная библиотека в то время была одной из лучших библиотек в губернии. Ведь купцы жили на тот момент весьма недурно: «вели торговлю с Петербургом, доставали оттуда себе одежду и бытовую обстановку, у них были гувернантки из Петербурга, дочери порядочно знали музыку и сносно говорили по-французски, а некоторые даже читали Байрона в подлиннике». У зажиточных горожан были частные библиотеки.

Псалтырь XVII века – самая старая книга в Национальной бибилиотеке Коми. Фото respublika11.ru

Усть-Сысольск того времени был типичной провинцией, но культурная жизнь далекого северного городка была более значительной по сравнению с другими уездными городами. В 1850-е годы некоторые из представителей местной интеллигенции начали публиковать статьи по истории и этнографии в «Вологодских губернских ведомостях».

Женская гимназия

Не очень грамотный купец Иван Забоев мечтал видеть своих землячек образованными. И составил прошение об открытии в уездном центре женской школы. В 1858 году торжественно открыли второразрядное училище для девочек. Образование в нем было двухклассное, с двухгодичным курсом обучения в каждом классе, и программой, близкой к курсу уездного училища с дополнительными уроками рукоделия. Задача училища состояла в том, чтобы «сообщать ученицам то религиозное, нравственное и умственное образование, которое должно требоваться от каждой женщины, в особенности от будущей матери семейства». Обучение было бесплатным. Финансирование происходило за счет средств, выделяемых городской думой, и пожертвований.

Усть-сысольские гимназистки в карнавальных нарядах. 1910 год. Фото из архива А. Г. Малыхиной.

Появление женской гимназии жители встретили с пониманием и радостью. В отличие от многих учебных заведений того времени, оно сразу же стало общедоступным. Второй разряд заведения означал, что в нем могут учиться дети не только дворян, но и других сословий. В первый поток зачислили 43 девочки: семь из дворянских семей, девять – из духовенства, семь – из купеческого сословия и 20 мещанок.

Сначала ученицы занимались в доме, пожертвованном купцом Забоевым, а в 1859 году для них построили специальное здание.

Александринская женская гимназия начало XX века. Источник: открытки изд. дома братьев Дербеневых. Фото oldsyktyvkar.ru

Это учебное заведение более 30 лет оставалось единственным неполным средним учебным заведением в Усть-Сысольском уезде (4 класса с 1870 го). А через 40 лет после открытия оставалось первым в Коми крае светским средним учебным заведением (8 классов).

В 1870 году училище преобразовано в Усть-Сысольскую прогимназию, в 1909 в Усть-Сысольскую женскую гимназию. В 1910 году ему было присвоено имя августейшей особы – императрицы Александры Федоровны. С тех пор и до 1918 года заведение именовалось Александринской гимназией.

Учащиеся Александринской гимназии Усть-Сысольска 1916 год.

После Октябрьской революции учебное заведение прекратило существование. Новая власть посчитала, что раздельное образование стране советов ни к чему. С 1937 года в этом здании размещается средняя школа №14, ныне гимназия им. А. С. Пушкина. Здание является памятником истории и культуры (объект культурного наследия), в 1974 году оно принято на государственную охрану.

Женской гимназии в прежнем виде в Сыктывкаре не было до 1992 года, а потом власти города решили возродить снова женское образование. Так преемницей этого учебного заведения в Сыктывкаре сейчас является женская гимназия.

Усть-Сысольское духовное училище

Изначально духовное училище находилось в Яренске, но в 1871 году помещение училища сгорело. Пришлось перевести его в Усть-Сысольск. Так в 1873 году открыли Сыктывкарское духовное училище (до революции Усть-Сысольское). Это было среднее специальное учебное заведение епархии Русской Православной Церкви, до революции — начальное учебное заведение. Первоначально оно разместилось в деревянном двухэтажном доме, принадлежавшим протоиерею Усть-Сысольского собора.

Воспитанники Усть-Сысольского духовного училища 1885 год. Фото ourreg.ru

Курс обучения составлял 4 года. Изучали Закон Божий, церковный устав, священную историю, православный катехизис, русский, церковнославянский, греческий и латинский языки. Учились там в основном дети священнослужителей. Обучение было платным и велось на русском языке.

Вначале преподавателями училища были выпускники Вологодской духовной семинарии, затем Московской и Казанской духовных академий, многие из которых имели степень кандидата богословия - качество обучения должно было быть высоким.

В 1890 году училище получило новое каменное двухэтажное здание (проект вологодского архитектора Федорова по улице Набережной (ныне Кирова), где сейчас располагается Национальная галерея. В 1917 заведение закрыли.

Усть-Сысольское духовное училище. Начало XX века. Фото respublika11.ru

Ремесленная школа

С 1890 года решением Усть-Сысольского уездного земского собрания в городе открывается земская мастерская для бесплатного обучения слесарному, столярному и кузнечному мастерству на 10 учащихся. Мастерские размещались в особой деревянной пристройке к зданию Городской Управы.

Число учащихся росло, здание неоднократно горело, поэтому для мастерских решили построить каменное здание из кирпича, изготовленного собственными силами. В 1906 году на на участке земской управы при помощи купцов, которые жертвовали деньги, открылись новые ремесленные мастерские с учебными классами. Здание живо до сих пор и располагается в исторической части города на Советской, 28.

Ремесленная школа начала XX века. Фото respublika11.ru

Современный вид.

В мастерских работало два отделения: слесарное и столярное, а также отдельный кузнечный корпус. Методик обучения трудовому воспитанию тогда еще не существовало, поэтому обучали мастера-наставники по простому принципу: смотри и делай, как я. Заодно учащиеся выполняли заказы земства и жителей. Так они обеспечивали школу средствами для существования.

В 1910 году на базе ремесленных мастерских открывается ремесленная школа. Кроме ремесел, в ней преподавали общеобразовательные дисциплины и графику. В 1914 году в школе обучались 31 человек, 18 на слесарно-кузнечном отделении и 13 на столярном.

Позже школе выделили 5 000 рублей на приобретение нефтяного шведского двигателя системы «Болиндер» мощностью 12 лошадиных сил. Летом 1915 года двигатель и приводы установили и оборудовали токарные станки. С помощью этих станков учащиеся изготовили 120 снарядов и 680 крышек к ним для русской армии.

В 1916 году ученики под руководством заведующего школы сконструировали динамо-машину. Так появилась первая в городе электростанция, которая обеспечивала энергией само здание и несколько близлежащих домов, в том числе и земство. Рядом с земской управой до революции на улице Усть-Сысольска горела единственная электрическая лампочка. Остальной город освещался низенькими газовыми фонарями. Руководил ремесленной школой до 1937 года Александр Сенцов. Он обучал детей работе с электричеством, а заодно и электрифицировал ближайшие здания. Затем его посадили за антисоветскую деятельность.

Улица Спасская с фонарем. Фото oldsyktyvkar.ru

В 1921 году ремесленную школу преобразовали в профессионально-техническую школу. Здесь кроме специального образования учащиеся получали и 7-летнее общее. В конце 1930-х здание передали под республиканский архив. А с 1985 года в нем размещается Дом работников искусств и творческих союзов, который теперь называется «Республиканский дом творчества».

Можно сказать, что двадцатый век - это период крупных изменений во всех сферах республики. За короткий период 1920-1930 годов впервые в истории коми народа были созданы национальная школа, печать, литература, профессиональное искусство, наука.

Мужская гимназия

Мужская гимназия просуществовала шесть лет – с 1912 по 1918 годы. Находилось заведение в двух бревенчатых зданиях за ныне стоящим Консультативно-диагностическим центром Коми.

Учащиеся Усть-Сысольска на параде по случаю празднования 300-летия Дома Романовых. 21 февраля 1913 года. Фото oldsyktyvkar.ru

В мужской гимназии учились почти все известные ученые и предприниматели Коми края, в том числе и Владимир Старовский, именем которого названа улица в Сыктывкаре, и Анатолий Бетехтин - советский геолог и минералог, знаменитый геолог, лауреат Сталинских премий Василий Сенюков.

Крупнейший советский учёный-геолог, академик Анатолий Бетехтин.

В гимназии были хорошие условия для учебы. К услугам учащихся были прекрасно оборудованный физический кабинет, богатая библиотека, а ядро преподавателей составляли выпускники Санкт-Петербургского университета с самыми прогрессивными взглядами. Физику, математику и астрономию преподавал Иоханнес Кийвет, ставший позже известным деятелем народного образования Эстонии.

Гуманитарно-педагогический техникум

В 1921 году был создан Усть-Сысольский центральный педагогический техникум повышенного типа. Открытие техникума имело большое значение для подготовки квалифицированных кадров, повышения грамотности и культуры населения. Так началась подготовка педагогов для сельских и городских детских садов и школ в Коми крае.

Студенты Усть-Сысольского педтехникума 1924 год. Фото komiwiki.syktsu.ru

К началу 1932 учебного года в педагогическом техникуме уже были подготовительное, школьное, дошкольное, заочное отделения. Выпускников направляли на работу не только в школы и детские сады Коми, но и за пределы. В 1937 году техникум переименовали в педагогическое училище, а в 1940 училищу присвоили имя коми поэта и просветителя И. А. Куратова.

Фото eskomizdat.ru

В годы Великой Отечественной войны войны в республику прибывали эвакуированные из Ленинграда и Ленинградской области дети, которых устраивали в семьи и образовательные учреждения, в том числе и училище. Здесь получили профессию педагога более тридцати тысяч специалистов. Из стен колледжа вышли выдающиеся писатели и спортсмены Коми: Раиса Сметанина, Николай Бажуков, Василий Рочев (старший), Василий Рочев (младший).

Самая старая школа

Средняя общеобразовательная школа №3 открылась в 1882 году в простой крестьянской избе под названием Зово Керка. До 1887 года функционировала как одноклассная церковно-приходская школа. Затем до 1917 года работала как двухклассная образцовая школа. В 1918 году получила статус начальной школы. С 1930 года стала «Школой крестьянской молодежи», с 1937 года стала семилетней, а в 1954 году стала средней.

Фото vk.com

Кирпичное двухэтажное здание, в котором школа размещается в настоящее время, было построено в 1962 году. При школе есть музей, в котором представлены материалы об истории села Тентюково, предметы быта жителей села, фотографии и документы участников Великой Отечественной войны, известных деятелей культуры. В XX веке Тентюково слилось с городом. И сегодня сыктывкарская школа №3 имени Лыткина по праву считается самой старейшей в столице Коми.

В 1930 Усть-Сысольск переименовали в Сыктывкар, и на этом история царского и революционного образования подходит к концу.