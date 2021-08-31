Население в Коми неуклонно сокращается. Как пишет «Российская газета», за год в республику въехали 11 324 человека, но миграционный отток составил 4 665 человека. Отрицательным показатель получился за счет того, что выехавших все равно оказалось больше. Республику не только покидают люди, она постепенно вымирает: исчезают целые поселки и города, где когда-то кипела жизнь. И если про воркутинское кольцо ликвидированных шахтерских поселков знают многие, то про эти заброшенные объекты Коми слышали не все.

Похороненный город Солнца

В 1967 году СССР и Народная Республика Болгария подписали договор о сотрудничестве. В Болгарии в то время был дефицит древесины, а у нас её всегда хватало. Болгарам сначала предложили ехать на Дальний Восток, но для них это было слишком далеко. А Коми намного ближе, да и древесина, заготовленная в Удорском районе, была самой дешевой в стране по себестоимости производства.

Болгары валят лес на Удоре. Фото forum.offroad-opposition.ru

В 1970-80-х годах на Удоре друг за другом построили четыре благоустроенных болгарских поселка городского типа – Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск. Болгары рубили у нас лес: треть экспортировали на родину, а две трети оставалось в республике, как и все возведенные поселки с инфраструктурой и дороги. Самым красивым болгарским поселком был Верхнемезенск - в 92 км от райцентра, в верховьях реки Мезень, построенный в 1986 году.

Фото forum.offroad-opposition.ru

Фото forum.offroad-opposition.ru

Поселок был компактный, но в нем было буквально всё! Болгары возвели здесь многоквартирные дома, поликлинику, магазин, садик и школу, двухэтажную столовую с просторным банкетным залом, где гуляли шикарные свадьбы, крытый спортзал, котельную, гаражи и ремонтные мастерские.

Кинотеатр. Фото forum.offroad-opposition.ru

Библиотека. Фото forum.offroad-opposition.ru

Фото forum.offroad-opposition.ru

Асфальтированные дорожки вели к главной поселковой дороге, где располагался фонтан и дом культуры с библиотекой.

Главная площадь, Дом Культуры. На переднем плане остатки фонтана. Фото forum.offroad-opposition.ru

То, что осталось от фонтана. Фото из открытых источников.

Летом перед праздниками улицы мыли пожарные машины, поэтому по асфальту можно было ходить в носках, вспоминают бывшие жители.

Фото forum.offroad-opposition.ru

В Верхнемезенске проживало две тысячи человек. Коми и болгары жили дружно, было много интернациональных браков. Семейным в Верхнемезенске давали благоустроенные квартиры. Доходы у лесорубов были хорошие: зарплата бригадира в 1986 году составляла до 1500 рублей в месяц! В 80-е годы в поселок среди глухой тайги привозили даже свежие бананы! А в магазины - то, что в СССР было в дефиците: колбасу, сок, болгарские консервы и косметику. Сюда приезжали за покупками со всей Коми. В столовой готовили болгарские блюда: суп с фрикадельками, курицу в томатной подливе, сладкий рис с молоком на десерт.

Столовая. Фото www.komi.kp.ru

Кафе. Фото www.komi.kp.ru

В школе преподавали на русском и болгарском. Документацию вели на болгарском.

Фото forum.offroad-opposition.ru

В общем, социалистический рай наяву! Но наступила перестройка: сначала распался СССР, а затем и дружба с болгарами. Болгары стали уезжать. Они оставили всё: мебель, технику, личные вещи. В 1994 году поселок обесточили и отключили воду, из него уехали последние жители. Его буквально похоронили заживо.

Поликлиника. Фото www.komi.kp.ru

Дом культуры. Фото www.komi.kp.ru

Как только поселок стал пустеть, мародеры не заставили себя ждать. Они срезали трубы, радиаторы и металлический каркас спорткомплекса, в квартирах даже разобрали кирпичную кладку. Мародеры вывезли все, что могло пригодиться.

Фото forum.offroad-opposition.ru

Фото forum.offroad-opposition.ru

Фото www.komi.kp.ru

Из Верхнемезенска хотели сделать «Город Солнца». Проект возрождения поселка стал сюжетом телепрограммы «Взгляд», автором которого стал сыктывкарец Юрий Бадло. Идею переработали в бизнес-план и она стала основой первого в России проекта «Город Солнца». В Верхнемезенске хотели возродить деревообрабатывающее производство, восстановить инфраструктуру. Но идея не воплотилась в жизнь: вкладывать инвестиции в далекий от райцентра поселок не решились. В 2012 году депутаты райсовета признали поселок неперспективным.

Черная зона

В поселке Вожский Удорского района находится заброшенная колония. Известна она тем, что носила статус колонии строгого режима для содержания осужденных с особо опасным рецидивом.

Колония с дрона. Фото с канала ZaGorizont в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Заключенные из других регионов России, когда их переводили к нам в Коми, начинали проситься назад, жаловаться на ужасные условия и обстановку. ИК-35 была черной зоной, и фактически за порядком в колонии следили сами осужденные.

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

- Черная зона - это значит, что порядок держали сами зеки. Полицейские не имели власти вообще, а за это получали денежку с общака, - вспоминает один из бывших заключенных.

Фото fishki.net

Фото fishki.net

Коридор в ШИЗО (Штрафной изолятор) Фото fishki.net

Условия содержания были ужасные. Как рассказывают родственники заключенных, в помещении 5х10 метров содержалось по 30 человек. По словам бывшего заключенного, из-за того, что зона была построена на болоте и в послевоенные годы, бараки разваливались прямо на глазах. Щели были в руку толщиной, забивали их ватой и матрасами. На окнах половины стекол не было, натягивали целлофан. И, конечно же, водились клопы и крысы, здоровые как кошки.

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото kiki-morok.livejournal.com

Камеры. Фото kiki-morok.livejournal.com

Камеры. Фото kiki-morok.livejournal.com

Несмотря на плохие бытовые условия, заключенные жили очень даже вольготно. У многих были музыкальные центры, телевизоры, электроплитки, кастрюли-сковородки. Еду готовили прямо в бараке. Летом выращивали овощи, и даже жарили шашлыки, запивая стаканчиком самогона.

– Зона была черная, лучшая в Коми на то время… – вспоминает бывший заключенный.

– Материальное положение колонии очень тяжёлое, помещения очень ветхие. Там надо либо всё сносить и строить заново, либо сносить и строить вообще в другом месте, где более развитая инфраструктура. Колония не числится переполненной, но в одной из секций отряда вольготно с удобствами пребывают шесть человек в новых робах, а в другой секции все кровати впритык, места мало, заключённые заморенные, в поношенных робах, - рассказывал историк Игорь Сажин после посещения колонии.

Скрытая от глаз третья секция, блатные заключенные из «высшей касты», пьянство, гибель заключенного от передозировки наркотиками, особо опасные преступники расхаживают по территории в домашней обуви и одежде - сама колония была одним большим нарушением закона.

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Также Сажин отмечал низкий уровень безопасности в колонии и рассказал, что там есть специальное место – «коцэбурня», откуда зэки могут наблюдать за передвижениями администрации, а значит, если будет драка, то никто об этом не узнает.

Фото с канала ZaGorizont в Яндекс. Дзен

Обратите внимание на крутую вещь для четких пацанчиков - сапоги «Адидас» три полоски. А рядом лежит книга на турецком языке в оригинале, в переводе на другие языки этой книги не существует. То есть в колонии были иностранцы?

Фото с канала ZaGorizont в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Карточка ведения огня. Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Случившийся в 2013 году пожар заставил расформировать колонию из-за аварийного состояния построек. Заключенных отправили по разным колониям. Вместе с колонией начал вымирать и поселок. Вожский был большой, своя школа, много двухэтажных домов и он полностью обслуживал две колонии: ИК-35 и КП-34.

Что интересно, на территории зоны расположен храм. Строили его зеки по старинной технологии, без гвоздей. Храм пережил зону. Он открыт до сих пор. Когда ИК-35 закрыли, его хотели разобрать и перевезти в другое место, но пока он стоит среди разрушенных бараков.

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото с канала «ЖЖитель: путешествия и авиация» в Яндекс. Дзен

Фото kiki-morok.livejournal.com

«Законсервированный» лагерь

Фото https://urban3p.ru/

Недалеко от Сыктывкара рядом с поселком Тэг находится заброшенный детский лагерь «Северная зорька». Когда его открыли, история умалчивает. Известно, что в советское время он принадлежал Сыктывкарскому лесопильно-деревообрабатывающему комбинату. Путевки для детей лесопильщиков в основном оплачивались за счет фондов соцкультбыта.

Фото www.komi.kp.ru

Клуб лагеря. Фото vk.com/club2486118

Фото vk.com/club2486118

Фото vk.com/club2486118

«Северная зорька» в свое время был очень популярным местом. Отряд-девиз-песня, кефир на второй ужин, дискотеки, «Королевская ночь», ежегодный конкурс мисс «Северная зорька» - всё в лучших традициях детских лагерей. В 90-м году в нем даже отдыхали американские дети из спортивного лагеря «Чевонки» (США, штат Мэн), а сыктывкарские школьники находились в лагере «Чевонки».

Фото vk.com/club2486118

Фото vk.com/club2486118

Фото vk.com/club2486118

Фото vk.com/club2486118

Лагерь закрыли ориентировочно в 2009 году. Хотя по официальной версии Минобраз его не закрыл, а только законсервировал. Причины точно неизвестны: есть информация, что корпуса обветшали и складываются как карточные домики. Ну и классическая - нехватка финансирования.

Фото https://urban3p.ru/

Фото https://urban3p.ru/

Фото vk.com

Две трети зданий заколочены и закрыты на непрочные конструкции. Внутри остались предметы быта, личные вещи, плакаты и многое другое, словно из него уехали до следующего лета.

Фото https://urban3p.ru/

Фото https://urban3p.ru/

Фото https://urban3p.ru/

Жизнь в поселке Тэг после закрытия лагеря тоже стала затихать. Официально поселок закрыт, но часть жителей остается там до сих пор. Без света, переправы и дороги. Сейчас охраняют имущество лагеря и следят за порядком четыре сторожа. Добраться до места работы по бездорожью для них с каждым днем все сложнее.

А были свидетелем того, как умирают населенные пункты? Может быть раньше жили в таком? Пишите в комментариях.