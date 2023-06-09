Сколько зарабатывают главные врачи региональных больниц

Ожидаемо самая большая зарплата у главного врача Коми республиканской клинической больницы Рамазана Абакарова - 385 584 рубля. Чуть меньше у его коллеги из Усинской ЦРБ Максима Чуркина - 343 280 рублей.

Также в десятку самых высокооплачиваемых руководителей вошли Магомед Рамазанов из Ухтинской городской больницы №1 (327422 рубля), Валентина Копченкова из Интинской ЦРБ (326 227 рублей), Владимир Андрейченко из Воркутинской психоневрологической больницы (293 065 рублей), Наталья Семенова из Усть-Вымской ЦРБ (291084 рубля), Олег Удоратин из Городской больницы Эжвинского района Сыктывкара (269076 рублей), Игорь Кустышев из Республиканской детской клинической больницы (267182 рубля), Владимир Катков из Республиканской инфекционной больницы (261460 рублей).