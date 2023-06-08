В Коми из-за угрозы взрыва оцепили два колледжа и аэропорт

В Коми продолжают анонимно сообщать о якобы минировании в учебных заведениях. На этот раз информация о взрывном устройстве поступила в Ухте. Экстренным службам пришлось оцепить несколько зданий, сообщает МВД региона.

Как сообщили в органах, неизвестные сообщили о взрывчатке в лесном и медицинском колледжах, а также аэропорту Ухты. На место оперативно прибыли правоохранители, а экстренные службы занялись обследованием территорий и зданий, но никаких опасных предметов обнаружено не было.