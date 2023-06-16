Отдых со вкусом меда: Финно-угорский этнопарк приглашает на программу "Открывая Сыктывдин"

За один день туристы посетят сразу четыре объекта туризма Летом так и тянет вырваться из душного города, чтобы восстановить силы на природе, порезвиться на свежем воздухе и полакомиться вкусными фермерскими продуктами. Настоящий деревенский отдых, но на современный лад предлагает Финно-угорский этнопарк. Каждая туристско-экскурсионная программа составлена по системе "Все включено".

В июле и августе по воскресеньям туроператор приглашает жителей и гостей Коми на программу "Открывая Сыктывдин". Насыщенный день отдыха будет включать посещение сразу четырех объектов туризма: Финно-угорского этнопарка, свечной мастерской "Белый свет", гостевого комплекса "Савапиян" и пасеки "Северный мед". Туристы получат максимум позитивных впечатлений без лишней траты средств и нервов, ведь организаторы продумали каждую деталь отдыха. Турпродукт включает трансфер, питание, развлечения и экскурсии.

День начнется с поездки из города в этнопарк на комфортабельном автобусе марки Volkswagen. 40 минут пути пролетят незаметно, поскольку в дороге пассажиры просмотрят видеоэкскурсию об истории Республики Коми и Сыктывдинского района. Увлекательный трансфер позволит насладиться живописными северными пейзажами и узнать массу интересного об одиннадцатом регионе и старинных коми селах, через которые пройдет маршрут путешествия.

Первый пункт остановки — Финно-угорский этнопарк, где туристов встретят с присущим коми народу добросердечным гостеприимством. Посетителей пригласят на культурно-познавательную программу дня. Посетители побывают на коми подворье, в чуме оленеводов, на тропе коми охотника. Обязательная часть программы — мастер-класс, на котором гости сделают оригинальный сувенир из природных материалов. Отдых на свежем воздухе будет чередоваться с программами в помещениях. Разыгравшийся аппетит туристы легко утолят в кафе "Финноугория". Шеф-повар кафе Илья Данилов приготовит набор из полезных и сытных блюд: салат из овощей, наваристый суп, горячее — мясное или рыбное блюдо — и, конечно же, гарнир. К чаю гости смогут приобрести любую выпечку из широкого ассортимента предложений.



Сытный обед придаст сил для последующих открытий. Из этнопарка туристов отвезут в свечную мастерскую "Белый Свет". В уютном деревянном домике радушная хозяйка Наталья Паутова раскроет секрет создания свечей из натурального пчелиного воска. Уникальный мастер-класс пройдет в атмосфере душевной теплоты и в помещении, наполненном волшебными ароматами нектара и иван-чая. Чашечку крепкого напитка с национальной выпечкой подадут каждому гостю. Умиротворяющая обстановка и сосредоточенный ручной труд позволят отрешиться от повседневных забот. Свечи handmade еще долго будут напоминать о мастер-классе у Натальи Паутовой. Ведь, как любит подчеркивать сама владелица "Белого Света", свечи из натурального воска сгорают гораздо медленнее парафиновых.



Из села Ыб автобус домчит туристов в соседнее село Пажгу, где уже несколько лет успешно действует гостевой комплекс "Савапиян". Здесь все, как у бабушки в деревне: дома из бруса, банька и собственное подсобное хозяйство с огородами, теплицами и фермой. Местные питомцы – куры, кролики, коровы – с радостью угостятся вкусным кормом из рук посетителей. Общение с живой природой неизменно поднимает настроение и снимает стресс. Под занавес программы хозяева предложат на выбор различные продукты собственного производства: от хлеба до кисломолочных изделий. Особая гордость "Савапиян" — сыры различных сортов, рецепты которых хозяева собирали во время путешествий по России и странам мира. Интересная деталь: отдельный вид сыра едят исключительно горячим, после обжарки. Дегустация сыров – часть программы, ну а после туристы сами решат, за какой продукт готовы заплатить.

Гастрономические открытия продолжатся в селе Лэзым на самой крупной в регионе пасеке "Северный мед". Медициной давно доказано, что мед с наших широт очень полезен для организма. Продукт выигрывает не только по количеству микроэлементов, но и по вкусовым качествам. Туристы оценят уникальный вкус северного меда, а главное – еще и увидят пример успешного пчеловодства в Коми. Пасека включает 150 ульев, труженицы-пчелки за сезон вырабатывают до трех тонн золотого продукта. Разгар лета – лучшее время для экскурсий, ведь в этот период насекомые трудятся в круглосуточном режиме. Гости познакомятся с полным циклом производства меда, а при желании приобретут любой вкусный и полезный продукт компании "Северный мед": лесной или луговой мед, пергу, прополис, пыльцу, мед в сотах или мед с прополисом. Насыщенный день завершится умиротворяющей поездкой в Сыктывкар.

Цена билета - 2300 рублей.

Даты проведения – каждое воскресенье июля и августа.

Билеты можно приобрести уже сейчас по ссылке.

На летний сезон 2023 года Финно-угорский этнопарк предлагает широкий ассортимент экскурсий и туров по Республике Коми.

Заявки принимаются по следующим телефонам:

- 8-800-20-10-396 (доб.411)

- 8-922-27-06-893,

- 8-922-27-27-154.

Текст Финно-угорский этнопарк,

Фото: Финно-угорский этнопарк, ООО "Белый Свет", гостевой комплекс "Савапиян", пасека "Северный мед".