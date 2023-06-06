Бывший мэр Эжвы получил медаль от главы ЛНР

6 июня бывшего мэра Эжвинского района Сыктывкара Александра Калинина глава ЛНР Леонид Пасечник наградил медалью “За заслуги” второй степени.

Как сообщили БНК, экс-глава Эжвинского района Сыктывкара получил медаль от главы ЛНР в Ростове-на-Дону во время проведения общественного мероприятия.

Александр Калинин сообщил, что ему было приятно получить эту награду. С его слов, главное достижение, это вера людей в жителей Коми, которые помогают Ровенькам.