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Жителю Коми придется заплатить штраф за продажу пива ребенку

Жителю Коми придется заплатить штраф за продажу пива ребенкуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Продавец одного из магазинов в Ухте продал несовершеннолетнему спиртосодержащий напиток. Против продавца возбудили административное дело. Теперь ему придется заплатить штраф.

Как рассказали в региональной пресс-службе судов, мировой судья Чибьюского участка Ухты вынес постановление в отношении продавца одного из продуктовых магазинов. 

Женщина продала ребенку одну бутылку пива с содержанием этилового спирта в 5,4%. Этой продажей ухтинка нарушила федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
 

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