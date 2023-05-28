Жителю Коми придется заплатить штраф за продажу пива ребенку

Продавец одного из магазинов в Ухте продал несовершеннолетнему спиртосодержащий напиток. Против продавца возбудили административное дело. Теперь ему придется заплатить штраф.
Как рассказали в региональной пресс-службе судов, мировой судья Чибьюского участка Ухты вынес постановление в отношении продавца одного из продуктовых магазинов.
Женщина продала ребенку одну бутылку пива с содержанием этилового спирта в 5,4%. Этой продажей ухтинка нарушила федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.