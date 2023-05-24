Выяснилось, как отразился птичий грипп на коми птицефабрике

В двух районах Коми объявили карантин по птичьему гриппу. Корреспондент издания “Про Город” связался с АО “Птицефабрика Зеленецкая”, чтобы выяснить, можно ли на фоне сложившейся ситуации покупать и есть мясо птицы.
В компании рассказали, что птицефабрика работает в режиме закрытого типа и на постоянной основе предпринимает комплекс мер для недопущения заноса инфекции на предприятие. Такие меры приняли из-за того, что очаги птичьего гриппа появляются на территории России регулярно. А из-за выявленных случаев высокопатогенного гриппа птиц на территории Сыктывкара эти меры усилили.
– На сегодняшня на территории птицефабрики стабильная эпизоотическая обстановка, соблюдаются зооветеринарные нормы и ветеринарно-санитарные правила содержания поголовья птицы, проводятся регулярные мониторинговые исследования на грипп птиц и другие заболевания. Все поголовье птицы находится под контролем специалистов ветеринарной и зоотехнической служб, – сообщили в компании.
Можно сейчас купить кур?
В связи с указом главы Коми “Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельной территории г. Сыктывкара Республики Коми” с 19 мая на АО “Птицефабрика Зеленецкая” прекратили продажу кур-несушек.
Стоит ли покупать мясо птицы?
На “Прицефабрике Зеленецкой” заявили, что продукция предприятия регулярно проходит все необходимые лабораторные исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителя.