Выяснилось, как отразился птичий грипп на коми птицефабрике

В двух районах Коми объявили карантин по птичьему гриппу. Корреспондент издания “Про Город” связался с АО “Птицефабрика Зеленецкая”, чтобы выяснить, можно ли на фоне сложившейся ситуации покупать и есть мясо птицы.

В компании рассказали, что птицефабрика работает в режиме закрытого типа и на постоянной основе предпринимает комплекс мер для недопущения заноса инфекции на предприятие. Такие меры приняли из-за того, что очаги птичьего гриппа появляются на территории России регулярно. А из-за выявленных случаев высокопатогенного гриппа птиц на территории Сыктывкара эти меры усилили.