Эксперты рассказали, как дальше будет развиваться птичий грипп в Коми

23 мая в столице Коми прошла пресс-конференция по вопросу обстановки с птичьим гриппом в республике. Специалисты разъяснили журналистам, что делать если обнаружили на улице мертвую птицу и как самому не заразиться.

Пресс-конференция прошла в Министерстве сельского хозяйства Коми. На ней специалисты рассказали журналистам, как сейчас обстоят дела с заболеванием в регионе. Напомним, не так давно в Сыктывкаре ввели карантин по птичьему гриппу. Причина – обнаружение на территории столицы Коми 19 зараженных чаек.

Со слов министра сельского хозяйства региона Ильдара Андарьянова, сейчас в России 38 очагов птичьего гриппа. После обнаружения первого случая заражения в Коми лаборатории предоставили 120 проб разных материалов для высокопатогенных птиц, среди которых есть как домашние, так и дикие виды.

Сейчас в семи районах Коми обнаружили этот вирус. Карантин при этом, ввели на двух территориях в разных частях Сыктывкара и в селе Сторожевск.

“В соответствии с минсельхозным планом, этот карантин необходим для недопущения контакта здоровой домашней птицы с дикой. Также продолжают соблюдаться другие ветеринарно-эпидемиологические моменты. Происходит постоянный системный учет всех птицеводческих хозяйств. Остальные предложения по регуляции внесены в правительство Коми”, – заявил министр.

В региональном Минсельхозе заверили, что министерство организовало взаимодействие со всеми муниципалитетами и в рамках этого проходят ежедневные рейды и проверки мест скопления птиц и свалок бытовых отходов. Любая подозрительная информация незамедлительно направляется в управление ветеринарии, а специалисты, в свою очередь, выезжают для отбора проб и проведения дезинфекции.

Параллельно сотрудники Росприроднадзора по Коми проводят рейды по лесным территориям и также обязаны информировать о случаях обнаружения диких птиц. Со слов министра, такого пока еще не было.

Также, на пресс-конференции рассказали, что в случае обнаружения мертвой птицы, ее нельзя ни в коем случае трогать. А информацию о местоположении необходимо сообщить по номеру телефона: +7(8212)286-424 или в службу 112.

Для утилизации мертвых птиц в Коми оборудованы 10 крематоров. Еще один есть в лаборатории. Также у министерства есть спецавтомобиль для перевозки биологических отходов и мобильные крематоры.

В Минсельхозе отметили, что заболевание крайне тяжело переносится человеком.