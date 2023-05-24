Полезно ли есть мороженое и как его выбрать жителям Республики Коми этим летом?

Многие жители Республики Коми в летнее время отдают предпочтение холодным десертам, например, мороженому. Подробнее о холодном лакомстве, читайте далее. Есть ли польза в мороженом?

Мороженое, изготовленное из натурального молока или сливок, содержит полезные компоненты: витамины А, D и В, минералы (кальций, калий, магний, фосфор и другие), аминокислоты, белки. Лакомство повышает настроение, поддерживает молодость кожи, укрепляет иммунитет, отлично утоляет голод и спасает от стресса.

Можно ли поправиться, если каждый день есть мороженое?

Пополнеть можно, если его ежедневно есть в неограниченном количестве. А можно и похудеть, заменив им некоторые высококалорийные продукты. Мороженое — прекрасная альтернатива сладостям: шоколадным батончикам, глазированным сыркам, вафлям, сладкому печенью и другим продуктам. Потому что калорийность пломбира с наполнителем в 2 раза меньше, чем во всех этих сладостях.

Мороженое “Здоровая еда” от АО “Кировхладокомбинат”

АО “Кировхладокомбинат” создали линейку “Здоровая еда”. При изготовлении производитель использует натуральные продукты: цельное коровье молоко (поставляется из фермерских хозяйств Кировской области), сливочное масло, наполнители из ягод, фруктов и джемов на их основе. Мороженое не содержит консервантов. Вафельные стаканчики выпекают в специальной печи на открытом огне. Все выполнено по стандартам ГОСТ.

Мороженое линейки “Здоровая еда” отлично подходит тем, кто заботится о своем здоровье, и всем любителям десерта вне зависимости от возраста и вкусовых предпочтений. В линейке “Здоровая еда” представлено 16 разных вкусов.

Где жители Республики Коми могут купить кировское мороженое?

Жители Республики Коми могут найти натуральное кировское мороженое практически во всех продуктовых магазинах.

Кратко о производителе

АО “Кировхладокомбинат” - производитель мороженого с 1986 года. На предприятии производится около 100 разных видов мороженого. На всех этапах производства работает команда квалифицированных специалистов. Мороженое создается по уникальной рецептуре, из натуральных ингредиентов, с пользой о здоровье и хорошем настроении.



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