В День российской науки ученые из Сыктывкара рассказали, что они делают у себя в кабинетах

“Решение о том, чтобы стать ученым, я принял уже фактически проходя научную практику, поняв, насколько динамично развивающейся является биология, как наука. Поступая на “химбил” в СГУ, я еще не очень представлял, чем буду заниматься и где работать, и вообще относился к своему будущему, как-то очень расслаблено. Не сравнить с целеустремленностью абитуриентов и студентов, с которыми я работаю в последние годы в качестве преподавателя. В детстве я точно не мечтал об этом, но очень доволен, что в итоге выбрал путь исследователя. Это одновременно очень тяжелый и очень свободный творческий труд. Пока не могу представить, чтобы мне это надоело. Я считаю очень важным, чтобы на работу хотелось ходить из-за интереса к самой работе, а не только ради того, чтобы заработать средства к существованию”.