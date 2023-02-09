В День российской науки ученые из Сыктывкара рассказали, что они делают у себя в кабинетах

8 февраля отмечался День российской науки. Этот праздник учредил президент в 1999 году. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с тремя учеными из Коми и узнал, почему они захотели связать свою жизнь с наукой.
Алексей Кудрин, 37 лет, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Как давно вы занимаетесь наукой?
“Старт научной карьеры можно начать отсчитывать с момента поступления в аспирантуру, а это было примерно 15 лет назад. А так все происходило по стандарту: поступление в Сыктывкарский Государственный Университет на биолога. Потом учеба, диплом и сразу поступление в аспирантуру Института биологии по специальности “экология”, потом защита кандидатской диссертации и работа в институте”.
Вы хотели связать свою жизнь с наукой?
“Если честно, учась в университете, каких-то особых намерений на научную карьеру у меня не было. Да я любил биологию, мне очень нравилась учеба, но чтобы я был заряжен на науку с первого курса, такого не было. И, пожалуй, только в аспирантуре я начал входить во вкус, хотя и во время учебы также приходилось вести научную работу: курсовые, диплом. Большую роль сыграл мой научный руководитель Долгин Модест Михайлович, он предложил заняться изучением группы почвенных нематод и в последующем предложил пойти в аспирантуру. И я очень рад, что все так сложилось и судьба меня привела в науку”.
Почему решили продолжить этот путь и работать в этой сфере?
“Вообще, наука очень интересная штука. С самого начала ее неоспоримым преимуществом для меня было отсутствие однообразности. Другими словами, работа не сводится к набору каких-то стандартных действий, постоянно приходится решать новые задачи, искать методы, разбираться с этими новыми методами и так далее. Постоянно приходится учиться и развиваться. Природа неимоверно сложна, включает огромное количество элементов, которые все взаимосвязаны между собой. Распутывание этой сложнейшей головоломки для меня большое удовольствие”.
Расскажите про специфику вашей области.
“Вся моя работа в основном крутится вокруг исследования нематод, одного из компонентов почвенной биоты. Это такие очень мелкие черви — всего несколько миллиметров в длину, которые живут в почве. Они выполняют много важной работы для обеспечения нормального функционирования почвы и протекающих в ней процессах. Естественно, изучение нематод — это не самоцель. В конечном итоге важно разобраться, как работает вся почвенная экосистема. И таким образом, понять, на какие ее элементы нужно воздействовать, чтобы получить требуемые свойства. Понимание принципов функционирования также важно для прогнозирования возможных изменений в будущем. А я, так сказать, расследую небольшую часть, связанную с участием нематод в этих самых почвенных процессах и взаимодействиях. Исследования, которыми я занимаюсь, носят, прежде всего, фундаментальный характер. Люблю проведение экспериментов: лабораторных и полевых, на мой взгляд, именно эксперимент позволяет подсмотреть за происходящими в почве взаимодействиями и разобраться в механизмах”.
Работали ли вы за пределами Коми?
“Исследования, в которых я участвую, в основном проводятся на территории Республики Коми, это таежные леса и тундры. Экспедиционные работы обычно проводятся с мая по сентябрь. Могут быть однодневные выезды для сбора материала в окрестностях Сыктывкара и многодневные экспедиции в удаленные районы. Мне также довелось проводить исследования и в подмосковных лесах, в широколиственных лесах Калужской области и даже в тропических муссонных лесах южного Вьетнама. В “не сезон” происходит обработка полученных летом материалов, анализ данных и подготовка публикаций”.
Что планируете делать в будущем?
“Идей в голове очень много, все хотелось бы попробовать, много чего изучить. Новые методы опять же. Однако время ограниченно и приходится выбирать. В почвенную экологию все больше приходят молекулярные методы, позволяющие получить недоступную ранее информацию. Ближайшие планы как раз и связаны с закладкой методической основы для использования таких методов в почвенной зоологии. Прежде всего для получения новых данных о трофических взаимодействиях с участием нематод и других почвенных животных внутри почвы”.
Илья Велегжанинов, 38 лет, старший научный сотрудник Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. кандидат биологических наук.
Как давно вы занимаетесь наукой?
“Я учился на биологическом факультете СыктГУ и на втором курсе выбрал в качестве места прохождения курсовых и дипломной практик Институт биологии Коми научного центра. Тогда он еще был научной группой, которую возглавлял Алексей Александрович Москалёв — сейчас он один из ведущих геронтологов мира. Позже по договоренности я поработал полгода в Канадских Ядерных Лабораториях — Чок Ривер, Канада. Вернувшись оттуда, решил начать свой самостоятельный путь в науке, в нашем Институте биологии, но в другой лаборатории. Сейчас мы с моей маленькой, но могучей научной группой ведем исследования по нескольким направлениям: транскрипционному программированию клеточной стрессоустойчивости, радиобиологии, радиоэкологии и экотоксикологии и тестированию новых субстанций с потенциальным противоопухолевым действием. Первое из перечисленных направлений является для нас основным, относится к области функциональной геномики и реализуется с использованием современных методов генетической инженерии”.
Почему решили связать свою жизнь с наукой?
“Решение о том, чтобы стать ученым, я принял уже фактически проходя научную практику, поняв, насколько динамично развивающейся является биология, как наука. Поступая на “химбил” в СГУ, я еще не очень представлял, чем буду заниматься и где работать, и вообще относился к своему будущему, как-то очень расслаблено. Не сравнить с целеустремленностью абитуриентов и студентов, с которыми я работаю в последние годы в качестве преподавателя. В детстве я точно не мечтал об этом, но очень доволен, что в итоге выбрал путь исследователя. Это одновременно очень тяжелый и очень свободный творческий труд. Пока не могу представить, чтобы мне это надоело. Я считаю очень важным, чтобы на работу хотелось ходить из-за интереса к самой работе, а не только ради того, чтобы заработать средства к существованию”.
Расскажите про специфику вашей области.
“Молекулярная биология в целом и генетическая инженерия в частности – это крайне ресурсоемкие области. Едва ли не большую часть времени я занимаюсь “добычей” средств на реализацию своих идей. Но зато каждая следующая идея, пришедшая в голову, каждая задача, вытекающая естественным образом из промежуточных результатов, заставляет тебя развиваться и ты всегда делаешь что-то новое. Как и большинство других наук, молекулярная биология – это абсолютно глобальная сфера деятельности”.
Что вы делаете по вашему основному профилю?
“Наша основная область исследований – это транскрипционное программирование клеточной стрессоустойчивости. В основе жизни лежит информация, записанная в геноме, а также в некой сложной “операционной системе” клетки, реализующей эту информацию. Частью этой “операционной системы” является управление активностью генов. То есть тем, как много белковых наномашин или наноструктур будет производиться в клетке на основе информации с каждого отдельного гена. С помощью различных технологий, мы можем управлять активностью отдельных генов и их комбинаций и смотреть, что из-за этого происходит с клеток. Так по мельчайшим крупицам мы выясняем, как работают те или иные механизмы в клетке. В нашем случае мы изучаем механизмы, благодаря которым клетка может выдерживать окислительный стресс и воздействие радиации и химических мутагенов”.
Как, на ваш взгляд, развивается наука в регионе?
“В нашей республике, кажется, полностью разорвана связь между наукой и обществом. Медийное освещение деятельности институтов, популяризация, на очень низком уровне. Это создает впечатление, что в наших стенах происходит что-то тихое и бессмысленное. Но это не так. У нас много отдельных ученых и научных групп, регулярно публикующих результаты своих исследований в ведущих мировых научных журналах, вплоть до Nature. Наши специалисты включены и занимают высокие должности в международных экспертных советах. Исследователи регулярно участвовали в международных проектах”.
Что планируете сделать в будущем?
“Научных планов у меня очень много. Пока есть ресурсы и возможность, буду работать и производить вместе с коллегами новые знания, продолжу преподавать. В долгосрочной перспективе планировать пока бессмысленно”.
Дмитрий Каверин, 44 года, доктор географических наук, старший научный сотрудник Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Как давно вы занимаетесь наукой?
“Начал заниматься наукой в 2000 году, когда поступил в аспирантуру после окончания КГПИ. Мои научные интересы лежат на стыке областей почвоведения, мерзлотоведения и климатологии. В 2022 году защитил докторскую диссертацию”.
Почему решили продолжить этот путь и работать в этой сфере?
“Скажу честно, что в детстве я не думал о науке. В школе очень интересовался географией, в старших классах активно участвовал в олимпиадах по географии на районном и республиканском уровнях. После школы поступил на географо-биологический факультет, на котором определился с направлением исследований по дипломной работе — географией почв. Еще в студенчестве в Институте биологии мне предложили принять участие в научных исследованиях почвенного покрова республики. Наукой решил заниматься на 4-м курсе института”.
Расскажите про специфику вашей области.
“Работа очень интересная и разнообразная, а самое главное — творческая. Работаем в кабинете и в полевых условиях, выезды есть даже зимой в тундру. Периодически ездим на научные конференции по стране. Я специализируюсь на исследовании температурных режимов почв и многолетнемерзлых пород, анализирую их пространственно-временные закономерности в условиях климатических и ландшафтных изменений”.
Что планируете сделать в будущем?
“Планов много. Особенно интересует исследование уникальных ландшафтов на многолетней мерзлоте. Хотелось бы проверить гипотезу об экологической устойчивости мерзлотных почв в регионе”.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале