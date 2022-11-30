В Госсовете Коми одного из депутатов "заткнули" аплодисментами

30 ноября во время рассмотрения повестки заседания Госсовета Коми в нее предложили включить инициативу Олега Михайлова. Суть предложения состояла в изменении федерального закона, касательно увеличения поддержки ветеранов боевых действий. Депутаты, впрочем, решили отказать в просьбе, что спровоцировало конфликт, пишет БНК.
Олег Михайлов потребовал дать ему слово, на что получил отказ, после чего стал пререкаться с остальными участниками заседания, а затем все равно вышел к трибуне, игнорируя регламент.
Тогда часть депутатов разразилась аплодисментами и заглушила речь выступающего. Председатель Госсовета Сергей Усачев предложил выдворить Олега Михайлова с заседания, за что проголосовал 21 человек. Еще один оказался против, пятеро воздержались. Так или иначе, Олег Михайлов остался в зале.
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