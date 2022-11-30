В Госсовете Коми одного из депутатов "заткнули" аплодисментами

30 ноября во время рассмотрения повестки заседания Госсовета Коми в нее предложили включить инициативу Олега Михайлова. Суть предложения состояла в изменении федерального закона, касательно увеличения поддержки ветеранов боевых действий. Депутаты, впрочем, решили отказать в просьбе, что спровоцировало конфликт, пишет БНК.

Олег Михайлов потребовал дать ему слово, на что получил отказ, после чего стал пререкаться с остальными участниками заседания, а затем все равно вышел к трибуне, игнорируя регламент.