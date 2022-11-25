В Коми вдов оказалось больше, чем разведенных и одиноких

В Коми подсчитали количество незамужних, разведенных женщин и вдов. Последних оказалось больше, чем всех остальных вместе взятых, сообщает Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по региону.

Исследование показало, что на 1000 человек в Коми приходится 183 вдовы, 137 разведенных женщин и 161 не состоявшая в браке. В браке же состояли 519 оставшихся.