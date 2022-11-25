В Сыктывкаре расследуют несчастный случай со стрельбой

В Трудинспекции Коми расследуют несчастный случай со стрельбой в Сыктывкаре. В ведомстве сообщили, что он произошел на предприятии ООО "Северный экспресс".
Это случилось 19 ноября. Мужчина находился на межсменном перерыве в бытовке. При нем было личное охотничье ружье. В какой-то момент он по неосторожности выстрелил из него в себя и получил тяжелое ранение. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Отмечается, что ООО "Северный экспресс" занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.