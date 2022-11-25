Сбер зафиксировал рост спроса на рефинансирование потребительских кредитов на Северо-Запад

Северо-Западный банк Сбербанка отмечает положительную динамику по количеству и объему рефинансирования потребительских кредитов с августа 2022 года относительно прошлого года. Так, за последние три месяца – по октябрь включительно – Сбер на Северо-Западе выдал на рефинансирование потребительских кредитов 11 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за этот же период годом ранее.
Восстановление и рост спроса на перекредитование говорит о стабилизации уровня ставок, особенно выгодных для клиентов, которые оформляли свои кредиты под высокие проценты этой весной. Также рефинансирование позволяет снизить ежемесячный платеж и упростить расчёты заёмщикам.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. В Республике Коми объем рефинансирования потребительских кредитов по итогам десяти месяцев текущего года составил почти 680 млн рблей».
За девять месяцев 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов Коми отделения ПАО Сбербанк вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 717 млн рублей.
Рефинансировать потребительский кредит в Сбербанке можно по ставке от 12,5% годовых на сумму до 10 млн рублей. Кроме того, можно объединить кредиты других банков в один кредит Сбербанка на сумму от 300 000 рублей и срок от 1 года 1 месяца и получить сниженную ставку на первый месяц – 4,5%.
Заявку можно подать онлайн на сайте банка или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Срок рассмотрения заявки – от нескольких минут.
Процесс рефинансирования кредитов других банков в Сбере прост и удобен: Сбербанк одобряет кредит и вносит средства на счёт клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы.
Больше информации о рефинансировании в Сбере на сайте банка.