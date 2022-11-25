Сбер зафиксировал рост спроса на рефинансирование потребительских кредитов на Северо-Запад

Северо-Западный банк Сбербанка отмечает положительную динамику по количеству и объему рефинансирования потребительских кредитов с августа 2022 года относительно прошлого года. Так, за последние три месяца – по октябрь включительно – Сбер на Северо-Западе выдал на рефинансирование потребительских кредитов 11 млрд рублей . Это на 15% больше, чем за этот же период годом ранее.

Восстановление и рост спроса на перекредитование говорит о стабилизации уровня ставок, особенно выгодных для клиентов, которые оформляли свои кредиты под высокие проценты этой весной. Также рефинансирование позволяет снизить ежемесячный платеж и упростить расчёты заёмщикам.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: