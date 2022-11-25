Средняя зарплата жителей Коми за сентябрь составила 64,3 тысячи рублей

В сентябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми составила 64,3 тысяч рублей. Для сравнения, это меньше, чем в предыдущем месяце, когда средняя зарплата доходила до 66,9 тысяч рублей, пишет "Комиинформ".
В целом за январь-сентябрь среднемесячная заработная плата в Коми составила 66,2 тысяч рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года номинальная зарплата возросла на 11,2%, а реальная уменьшилась на 2,3%.
Традиционно высокий уровень зарплаты за январь-сентябрь сложился у работников нефтегазовой отрасли - 116 тыс. рублей, транспортировки и хранения - 94 тыс.рублей.
Средняя зарплата финансистов и страховщиков с начала года составила 74,4 тыс.рублей, работники госуправления - 68,9 тысяч рублей.
В отрасли научных исследований и разработок средняя зарплата составила 70,2 тыс.рублей.
В отрасли образования средняя зарплата с начала года сложилась на уровне 48 тыс. рублей, здравоохранения и социальных услуг 56,9 тыс. рублей, культуры и спорта - 51,5 тыс.рублей.