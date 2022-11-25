Средняя зарплата жителей Коми за сентябрь составила 64,3 тысячи рублей

В сентябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми составила 64,3 тысяч рублей. Для сравнения, это меньше, чем в предыдущем месяце, когда средняя зарплата доходила до 66,9 тысяч рублей, пишет "Комиинформ".

В целом за январь-сентябрь среднемесячная заработная плата в Коми составила 66,2 тысяч рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года номинальная зарплата возросла на 11,2%, а реальная уменьшилась на 2,3%.