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Власти Коми планируют отремонтировать дороги в Ровеньках до 2025 года

Власти Коми планируют отремонтировать дороги в Ровеньках до 2025 годаФото от пресс-службы главы Коми

Глава Коми рассказал о том, как восстанавливают подшефный город Ровеньки.  Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Губернатор отметил, что все работы были выполнены качественно. Недавно в одной из городских школ установили новые окна и отремонтировали крышу. Ремонтно-восстановительные работы завершены уже на четырех объектах: городской больнице, и трех дошкольных учреждениях. 

Власти Республики Коми в период с 2023 по 2025 год планируют восстановить и облагородить дороги и отремонтировать стадион.

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