Власти Коми планируют отремонтировать дороги в Ровеньках до 2025 года

Глава Коми рассказал о том, как восстанавливают подшефный город Ровеньки. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Губернатор отметил, что все работы были выполнены качественно. Недавно в одной из городских школ установили новые окна и отремонтировали крышу. Ремонтно-восстановительные работы завершены уже на четырех объектах: городской больнице, и трех дошкольных учреждениях.