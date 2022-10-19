Подросток, который напал на стенд центра творчества в Коми, извинился и стал волонтером

"Уважаемые ухтинцы, хочу принести свои извинения за то, что я сделал в субботу на воскресенье в детском парке. Весь ущерб будет возмещен", — сказал вандал.

16-летний парень из Ухты, который разнес стенд в парке центра творчества имени Карчевского, публично извинился перед горожанами и руководством. Он записал видео, где раскаялся, а затем и вовсе решил помочь центру.

Напомним, 18 октября в сети появилось видео где 16-летний подросток, разогнавшись, влетает в стенд. Как оказалось, это уже не первый случай нападения на объекты центра. В прошлом году посетители организации проломили потолок, а год спустя ситуация повторилась. По словам мэрии Ухты, имущество центра страдает почти каждый день.