В Коми подросток напал на стенд центра творчества и попал на камеру

Объекты ухтинского центра творчества имени Карачевского ежедневно атакуют вандалы. На этот раз на камеру наблюдения попал подросток, который с разбега врезался в стенд, пока товарищ снимал его на камеру.
Руководство центра уже выяснило, что на кадрах 16-етний местный житель. Организация уже подала заявление в полицию, а также указало размер ущерба, отметив, что он оказался весьма серьезным. Также в адрес организации, где учится подросток, направлено письмо.
"Ждем этих молодых людей и их родителей с публичными извинениями перед горожанами. Это позволит хоть немного сгладить вину", – пишут в центре.
Как оказалось, это уже не первый случай нападения на объекты центра. В прошлом году посетители организации проломили потолок, а год спустя ситуация повторилась. По словам мэрии Ухты, имущество центра страдает почти каждый день.