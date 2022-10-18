В Коми подросток напал на стенд центра творчества и попал на камеру

Объекты ухтинского центра творчества имени Карачевского ежедневно атакуют вандалы. На этот раз на камеру наблюдения попал подросток, который с разбега врезался в стенд, пока товарищ снимал его на камеру.

Руководство центра уже выяснило, что на кадрах 16-етний местный житель. Организация уже подала заявление в полицию, а также указало размер ущерба, отметив, что он оказался весьма серьезным. Также в адрес организации, где учится подросток, направлено письмо.