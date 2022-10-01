Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет

В Коми водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кюветФото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

В Прилузье иномарка съехала в кювет. Есть пострадавшие. Об этом пишет “БНК”.

ДТП случилось 30 сентября в Прилузском районе. Водитель управляя авто“Рено Логан” не смог справиться с управлением. В итоге отправил авто в кювет.

В аварии пострадали водитель и пассажир. У владельца авто: перелом лопатки, ключицы, сотрясение — госпитализирован. У пассажира — сотрясение, травмы ключицы, голени и челюсти.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости