В Коми водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет
- 10:59 1 октября
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Фото из архива портала "Про Город Сыктывкар"
В Прилузье иномарка съехала в кювет. Есть пострадавшие. Об этом пишет “БНК”.
ДТП случилось 30 сентября в Прилузском районе. Водитель управляя авто“Рено Логан” не смог справиться с управлением. В итоге отправил авто в кювет.
В аварии пострадали водитель и пассажир. У владельца авто: перелом лопатки, ключицы, сотрясение — госпитализирован. У пассажира — сотрясение, травмы ключицы, голени и челюсти.
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