В Сыктывкаре полыхает деревянный дом, сообщают очевидцы. "Pro Город" выяснил подробности.
Пожар случился утром 11 апреля в неэксплуатируемом одноэтажном деревянном доме по улице Овражная.
В МЧС сообщили, что на месте уже работают пожарные, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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