Сыктывкарец остановил неуправляемую "Газель" голыми руками

Как сообщили в ГИБДД по Сыктывкару, все произошло 22 мая во дворе дома №111 на улице Весенняя. Водитель белой "Газели" забыл поставить авто на ручной тормоз. Сначала грузовик поцарапал LADA X-Ray, а после этого, набирая ход, начал катиться в сторону дорогого кроссовера. Неизбежное столкновение предотвратил прохожий: мужчина, ни секунды не раздумывая, уперся руками в капот "Газели" и остановил ее. Стоит отметить, что вес грузовика приблизительно равен 1,8 тонне! Момент спасения красного кроссовера от незавидной участи попал на видео, которым сотрудники ГИБДД поделились с "Pro Городом".

В Эжвинском районе Сыктывкара камера видеонаблюдения запечатлела, как случайный прохожий голыми руками остановил неуправляемый грузовик, который катился по двору. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.

Почти сразу незадачливый водитель "Газели" вернулся к грузовику, запрыгнул в кабину, сдел назад и... врезался в припаркованную бордовую "Газель". После этого мужчина спешно покинул место двойного ДТП.

Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, чтобы привлечь его к ответственности.