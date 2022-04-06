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В Сыктывкаре снег упал с крыши и разбил полицейский автомобиль

В Сыктывкаре снег упал с крыши и разбил полицейский автомобильФото очевидца для "Pro Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре снег упал с крыши прямо на полицейский автомобиль, сообщают очевидцы.

Все произошло по адресу: Станционная, 31. Сыктывкарцы утверждают, что на машине теперь разбито лобовое стекло и помята крыша с бампером.

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