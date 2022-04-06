Лабораторная служба Коми может измениться: что будет с анализами

"Все эти факторы мешают развитию лабораторной диагностики и значительно затрудняют постановку качественных и своевременных диагнозов пациентам. Многие пациенты вынуждены обращаться в частные лаборатории для проведения исследований за собственный счет, а сам процесс от сдачи анализов до получения результатов зачастую является продолжительным по времени и дорогим по совокупным затратам", – рассказали в министерстве.

Минздрав выяснил, что сейчас оснащение лабораторий не позволяет проводить нужное количество исследований.

"Средний износ оборудования в Республике составляет 75%, из них 23% полностью выработало свой ресурс", – сообщили в ведомстве.

По сведениям Минздрава, в республике есть дефицит специалистов по клинической лабораторной диагностике: недостаток врачей – 58%, недостаток среднего персонала в лабораториях – 33,7%.

ЧТО СЕЙЧАС С ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБОЙ В КОМИ

Минздрав сообщает, что лабораторная служба нужна для этого:

В Коми собираются преобразовать лабораторную службу и создать две централизованные в Сыктывкаре и Ухте. Проект разрабатывают с 2021 года. Еще в декабре прошлого года состоялся круглый стол, где обсудили варианты развития этой службы в Коми. "Pro Город Сыктывкар" узнал у Минздрава Коми подробности проекта, варианты его реализации, а также возможные риски для региона.

"Проект развития лабораторной службы республики прорабатывается. Министерство изучило передовой опыт развития лабораторной службы в регионах России, в том числе получили экспертную поддержку Федерации лабораторной медицины. И уже длительное время работаем над нашей собственной моделью развития", – сообщает Минздрав Коми.

НА КАКОЙ СТАДИИ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ПРОЕКТ?

ЧТО МИНЗДРАВ УЖЕ СДЕЛАЛ

"Больше года проводим внутреннюю проверку всех лабораторных учреждений, работаем с главными врачами по выявлению потребностей в плановых и срочных исследованиях. Также изучаем наполненность расчетных ставок медицинского персонала работающими сотрудниками, качество интернет-связи, обеспеченность компьютерной техникой, а также обучаем персонал", – объяснили в Минздраве.

СКОЛЬКО ЕСТЬ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ДОВЕСТИ АНАЛИЗ ИЗ ОДНОГО МЕСТА В ДРУГОЕ

В Минздраве заявили, что они знают, какие медучреждения имеют транспортную доступность круглый год, а какие ограничены сезонными или иными условиями.

"Современные средства доставки биоматериалов позволяют продлить время транспортировки до двух суток, а продолжительность хранения в специализированных архивах до пяти суток", – отмечают в Минздраве Коми.

Министерство сообщает, что срок доставки биоматериалов разный: в основной массе от двух до пяти часов, но максимум до 12.

Сейчас специалисты Минздрава совместно с экспертами финансово-экономического блока правительства Коми завершили расчеты параметров будущей лабораторной службы региона.

"Нерешен пока основной вопрос – источник финансирования проекта развития", – сообщают в ведомстве.

Они рассматривают несколько вариантов:

государственная модель, которая предполагает выделение средств из бюджета региона; частная модель – ежегодная передача объемов плановых исследований частным лабораториям, выигравшим тендеры по федеральному закону №44; частно-государственная модель, когда в Коми построят государственную лабораторию за счет средств частника на условиях концессии. То есть создать лабораторию должен предприниматель, а затем передать ее региону.

КТО БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБОЙ КОМИ?

"Управлением лабораторной службы занимается Министерство здравоохранения Коми вне зависимости от выбранного варианта ее развития", – заявили в ведомстве.

РИСКИ КАЖДОГО ВАРИАНТА:

Государственная модель. Здесь из бюджета Республики нужно выделить 500 миллионов рублей единовременных инвестиций.

"В современных условиях это невозможно в экономическом плане. Риски из-за санкций ставят под угрозу стабильную поставку лабораторной реагентики в государственные медицинские учреждения", – считают в Минздраве.

Частная модель. По данным Минздрава, эта модель приведет к полному разрушению собственной лабораторной базы Коми, поскольку опыт аутсорсинга лабораторных исследований в нашем регионе показывает, что победителями тендеров становятся лаборатории из Кирова, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга.

"Их мощностей хватает для того, чтобы "забрать" все наши объемы, при этом оставить невостребованными сотни специалистов лабораторной службы. Поэтому такой вариант развития событий не является стратегически правильным для Республики", – заявили в Минздраве.

Смешанная государственно-частная модель. Она позволят избежать рисков первых двух вариантов.

"Эта модель требует проработки, поскольку высокие валютные риски ставят под угрозу экономику проекта. Но при некоторых параметрах проект создания в Коми крупной государственной лаборатории с сохранением большей части квалифицированных специалистов лабораторной службы все еще может быть реализован", – считают в Минздраве.

"Еще одна особенность третьего варианта – жесткие требования к помещению для размещения там основных лабораторных мощностей. Оно должно находиться в 100% государственной собственности, иметь два отельных входа, достаточные мощности подведенных сетей электроснабжения, возможность свободного подъезда для специализированного транспорта", – объяснили в Минздраве.

КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СОЗДАНИЕМ ЛАБОРАТОРИИ В КОМИ

"С проектом концессионного соглашения, который прорабатывается в правительстве Республики Коми сейчас к нам вышел единственный инициатор – это группа компаний «МедИнвестГрупп». Она имеет опыт реализации крупных проектов в 26 регионах России с общей капитализацией проектов свыше 100 миллиардов рублей", – сообщили в Минздраве.

По словам специалистов ведомства, после объявления конкурсного отбора принять участие в нем может любой инвестор. Главное, чтобы он гарантировал инвестиции и выполнение всего пакета социально-экономических требований к проекту концессионного соглашения, который выдвинет регион.