Боец ММА из Сыктывкара прошел первый этап кастинга в реалити-шоу

В Москве состоялся первый тур кастинга в реалити-шоу «ММА.РФ». Первый тур кастинга успешно прошел боец из Сыктывкара — Виталий Чесноков.
В первом поединке Виталию противостоял Дмитрий Ткаченко из Владивостока. Спортсмен из Сыктывкара начал бой резко, повалил соперника в партер, где после непродолжительной борьбы вышел на удушающий прием. Уже на 54-й секунде боя оппонент сдался.
"Сдержанные эмоции, за плечами у меня все же большой опыт в боях. К этому бою, честно скажу, не готовился. Не в своей категории, не в своих кондициях. Задача и была – перевести, сделать все быстро", — прокомментировал свое выступление Чесноков.