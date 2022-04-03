Боец ММА из Сыктывкара прошел первый этап кастинга в реалити-шоу

В Москве состоялся первый тур кастинга в реалити-шоу «ММА.РФ». Первый тур кастинга успешно прошел боец из Сыктывкара — Виталий Чесноков.

В первом поединке Виталию противостоял Дмитрий Ткаченко из Владивостока. Спортсмен из Сыктывкара начал бой резко, повалил соперника в партер, где после непродолжительной борьбы вышел на удушающий прием. Уже на 54-й секунде боя оппонент сдался.