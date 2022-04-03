Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Коми никогда не имел прав

2 марта в Удорском районе произошла жуткая авария. В 14.30 на трассе Айкино-Кослан в 10 километрах от поселка Едва столкнулись Datsun и Chevrolet Lanos. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.
В УГИБДД по Коми сообщили, что ДТП произошло 2 апреля в 14:15. Водитель 1962 года рождения за рулем Chevrolet Lanos двигался по дороге Айкино-Кослан. Машина направлялась из Вожского в Ёдву. На 123 км дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Datsun под управлением мужчины 1964 года рождения.
После столкновения обе машины загорелись. В Chevrolet находились четыре человека. Водитель и восьмилетний ребенок скончались на месте аварии. Пассажир-мужчина 1983 года рождения и мальчик 2010 года рождения госпитализированы с ожогами, ушибами, вывихами. Оба находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Водитель Datsun и пассажирка 1964 годов рождения госпитализированы с переломами и ушибами.
В ГИБДД сообщили, что погибший мальчик находился на заднем пассажирском сидении, но был ли он пристегнут, выяснить не удалось, поскольку весь салон выгорел дотла. Предполагаемый виновник ДТП никогда не имел водительских прав.