Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Коми никогда не имел прав

2 марта в Удорском районе произошла жуткая авария. В 14.30 на трассе Айкино-Кослан в 10 километрах от поселка Едва столкнулись Datsun и Chevrolet Lanos. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.

В УГИБДД по Коми сообщили, что ДТП произошло 2 апреля в 14:15. Водитель 1962 года рождения за рулем Chevrolet Lanos двигался по дороге Айкино-Кослан. Машина направлялась из Вожского в Ёдву. На 123 км дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Datsun под управлением мужчины 1964 года рождения.