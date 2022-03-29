Синоптики рассказали, как долго в Сыктывкаре продлятся холода

Жители Сыктывкара с нетерпением ждут, когда в городе вновь потеплеет. "Pro Город" связался с синоптиками и выяснил, стоит ли на этой неделе ждать прихода весны.
Как объяснили специалисты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, регион все еще находится во власти арктического воздуха, продолжаться это будет еще минимум неделю. Поэтому в ближайшие семь дней сыктывкарцам точно не стоит ожидать потепления.
По ночам в Коми будет от -10°C до -15°C, при облачных прояснениях ночные морозы могут достигать -25°C. Днем в регионе средняя температура будет от 0°C до -5°C.
В Сыктывкаре по ночам температура точно не будет опускаться ниже -15°C, прогнозируют синоптики. А вот прогноз на дневную температуру специалисты могут дать только на три дня вперед. По их мнению, днем в Сыктывкаре будет от -2°C до +2°C.