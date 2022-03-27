На Коми обрушится мощный снегопад: в МЧС объявили штормовое предупреждение

27 марта с 18 часов до 6 утра 28 марта на Коми обрушится мощный снегопад. Ожидается, что выпадет более 6 миллиметров осадков. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам синоптиков, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, Вуктыльский, Печорский, Усинский, Усть-Цилемский, Удорский, Интинский и Воркутинский районы ждет усиление юго-восточного и восточного ветра до 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с, метель, временами ухудшение видимости до 1000-500 м.