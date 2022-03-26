Сильный снег и метель: в Коми объявили штормовое предупреждение

С 18:00 26 марта с сохранением до 18:00 27 марта местами по республике ожидается сильный снег 6 мм и более, усиление северо-западного и северного ветра до 6-11 м/с, порывами 15-18 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500 м, сообщает филиал ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми».

Непогода обрушится на несколько районов: Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сосногорский, Ухтинский, Княжпогостский, Удорский, Печорский, Ижемский, Усть-Цилемский.