Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Полицейские Коми остановили автомобиль с помощью оружия

Полицейские Коми остановили автомобиль с помощью оружияСкриншот видео МВД по Коми

В Княжпогостском районе сотрудники ГИБДД применили оружие, чтобы остановить водителя. МВД по Коми опубликовало видео с места событий.

Нарушителем оказался 30-летний мужчина, который решил прокатиться в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что мужчина уже лишен прав за управление машиной в нетрезвом виде.

На нарушителя составили четыре административных протокола, а также завели уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Максимальное наказание, которое грозит мужчине по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости