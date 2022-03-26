Сыктывкарец орал на водителя автобуса матом: "Поехали!"

Пьяный сыктывкарец не на шутку перепугал пассажиров одного из автобусов города. Мужчина решил против правил усесться в кабину автобуса №19, а когда водитель попросил пересесть – начал крыть его матом. Очевидцы произошедшего отправили видео в редакцию "Pro Города".

Все произошло 24 марта около 14:00. Свидетелем стали девушка-подросток с маленьким братом, они рассказали, что мужчина сел на остановке "Школа №35", а вышел на ПАТП. Его речь состояла практически полностью из матов.

"Водитель попросил мужчину не садиться вперед, а он начал возмущаться. И сразу матом, перешел на личности. Не обращал внимания на тех, кто в салоне, как будто ехал один в такси. Все были возмущены, но молчали. Было страшно,что он начнет буянить. Дочь говорит, что было страшно, что он может зайти в салон и там начать кого-то несогласного бить", – рассказала мама очевидицы.

Кроме фраз "Вези давай!" и "Можешь-не можешь, братан, давай не будем ссориться" сыктывкарец заявил, что "у него там на 19-ом все братаны работают".

Как сообщили "Pro Городу" в "Комиавтотрансе", в таких случаях по инструкции водитель обязан сообщить о происходящем в полицию.