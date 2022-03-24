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Дети нескольких районов Коми смогут бесплатно отдохнуть на море

Дети нескольких районов Коми смогут бесплатно отдохнуть на мореblacksea7.com

Дети из арктических зон Республики Коми смогут отдохнуть на морских курортах и сделать это бесплатно. Об этом заявили в пресс-службе главы региона.

По словам Владимира Уйбы, в 2022 году куда меньше жителей Коми смогут позволить себе отвезти детей на море, поэтому власти должны помочь им. В связи с этим на оздоровительный отдых собираются направить 57 тысяч детей их Коми, а на эти цели выделят больше 300 миллионов рублей. Кроме того, глава Коми поручил правительству региона выделил на эти цели еще 109 миллионов рублей.

В этом году в федеральном бюджете впервые предусмотрены деньги на отдых детей, проживающих в Арктической зоне. Уточняется, что речь идет о Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе. На эти цели направят свыше 32 миллионов рублей. При этом путёвки в лагеря, расположенные на морском побережье, для детей из Арктики будут бесплатными, передает "КП Коми".

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