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Паралимпийские лыжники из Коми получат награды от Владимира Путина

Паралимпийские лыжники из Коми получат награды от Владимира ПутинаФото Минспорта Коми

Владимир Путин подписал указы о государственных наградах, которые получат жители Коми. Среди них оказались пожарные и спортсмены.

Медаль «За спасение погибавших» получат сотрудники пожарной части №111 из отряда противопожарной службы № 11: начальник караула Алексей Болотов, начальник части Михаил Горбунов, командир отделения Михаил Логинов, пожарный Мурад Мурадов, начальник отряда Максим Сергеев.

Также была объявлена благодарность президента за вклад в развитие физической культуры и спорта членам российской сборной по Паралимпийским видам спорта из Коми: спортсмену-инструктору Ивану Голубкову (лыжные гонки) и спортсмену-инструктору Марии Иовлевой (лыжные гонки).

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