Паралимпийские лыжники из Коми получат награды от Владимира Путина

Владимир Путин подписал указы о государственных наградах, которые получат жители Коми. Среди них оказались пожарные и спортсмены.
Медаль «За спасение погибавших» получат сотрудники пожарной части №111 из отряда противопожарной службы № 11: начальник караула Алексей Болотов, начальник части Михаил Горбунов, командир отделения Михаил Логинов, пожарный Мурад Мурадов, начальник отряда Максим Сергеев.
Также была объявлена благодарность президента за вклад в развитие физической культуры и спорта членам российской сборной по Паралимпийским видам спорта из Коми: спортсмену-инструктору Ивану Голубкову (лыжные гонки) и спортсмену-инструктору Марии Иовлевой (лыжные гонки).