Блогер из Кореи попробовала пиццу в Сыктывкаре: «Теперь есть о чем рассказать дома»

Кореянка Хеён Хван ведет блог на You Tube, в котором рассказывает о культуре Кореи, самой разной еде и своих путешествиях. Совсем недавно девушка отправилась на Север и сняла обзор на пиццу в столице Республики Коми – Сыктывкаре.

Хеён оказалась в восторге от русских продуктов и бани, а вот пицца, созданная сыктывкарским предпринимателем, не особо впечатлила путешественницу. Однако, как призналась Хеён, непривычные сочетания вкусов в пицце определенно заслуживают того, чтобы рассказать о них дома, в Корее. Больше всего ошеломила девушку пицца с мандаринами и сладкая пицца.