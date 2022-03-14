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В «Монди СЛПК» прокомментировали слухи о закрытии предприятия

В «Монди СЛПК» прокомментировали слухи о закрытии предприятияИз архива «Pro Город Сыктывкар»

Сыктывкарцы всерьез обеспокоены будущим «Монди СЛПК». В отношении России выдвигаются все новые и новые санкции и горожане боятся, что градообразующее предприятие «Монди СЛПК» может прекратить существование. Слухи об этом гуляют по соцсетям города с прошлой недели. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, грозит ли компании скорое закрытие.

Как сообщили в пресс-службе компании, «Монди СЛПК» не собирается прекращать свою деятельность.

«В соответствии с нашими корпоративными ценностями, а также более широкими обязательствами перед акционерами, Совет директоров Группы проводит оценку всех возможных вариантов в отношении интересов Mondi в России, включая формы юридического отделения. Это не означает и не подразумевает планы или начало работы Mondi по ликвидации или процедуре банкротства в отношении каких-либо ее дочерних предприятий или активов в России», – говорится в официальном сообщении компании.

Однако уже сейчас комбинат начинает сталкиваться с ограничениями, в том числе с импортом технологических химикатов, запасных частей и других критически важных материалов.

«Несмотря на то, что сложно оценить последствия этой быстро меняющейся ситуации, это может существенно повлиять на работу комбината», – сообщается на сайте Группы Mondi.

Сейчас специалисты предприятия ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

Сыктывкарский комбинат, который не получает прямого финансирования от Mondi, управляет комплексной электростанцией, обеспечивающей часть потребностей Республики Коми в энергии, и является основным источником тепла и горячей воды для Эжвинского района Сыктывкара, в котором проживает около 60 000 человек. Он также предоставляет другие услуги местного сообщества, такие как очистка сточных вод. Российские власти по закону требуют, чтобы фабрика обеспечивала энергоснабжение.

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