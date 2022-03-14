В «Монди СЛПК» прокомментировали слухи о закрытии предприятия

Сыктывкарцы всерьез обеспокоены будущим «Монди СЛПК». В отношении России выдвигаются все новые и новые санкции и горожане боятся, что градообразующее предприятие «Монди СЛПК» может прекратить существование. Слухи об этом гуляют по соцсетям города с прошлой недели. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, грозит ли компании скорое закрытие.

Как сообщили в пресс-службе компании, «Монди СЛПК» не собирается прекращать свою деятельность.

«В соответствии с нашими корпоративными ценностями, а также более широкими обязательствами перед акционерами, Совет директоров Группы проводит оценку всех возможных вариантов в отношении интересов Mondi в России, включая формы юридического отделения. Это не означает и не подразумевает планы или начало работы Mondi по ликвидации или процедуре банкротства в отношении каких-либо ее дочерних предприятий или активов в России», – говорится в официальном сообщении компании.

Однако уже сейчас комбинат начинает сталкиваться с ограничениями, в том числе с импортом технологических химикатов, запасных частей и других критически важных материалов.