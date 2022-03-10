На набережной Сыктывкара продают участок под строительство развлекательного центра

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже огромного участка на берегу реки Сысола. Его площадь составляет 2994 квадратных метра.
Издание «Pro Город Сыктывкар» проверило информацию и выяснило, что объявление – не фейк. Землю и правда продают на первой береговой линии Сысолы под постройку ресторана, отеля или развлекательного центра.
Примечательно, что уже имеется согласованный с администрацией Сыктывкара эскизный проект здания. Согласно проектной документации это должен быть культурно-развлекательный объект, его общая площадь – 735 квадратных метров, площадь застройки – 762 квадратных метра, здание будет высотой в два этажа – девять метров.
Купить эксклюзивное место можно за семь миллионов рублей.
Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Наталья Карманова получает гонорар в размере 200 рублей за сообщение. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.