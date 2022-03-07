Туроператоры рассказали о резком подорожании путевок в открытые страны

Цены на туры в открытые страны резко выросли из-за ослабления рубля к доллару и евро. Так, отдых в Турции стал дороже на 80 процентов, а в Египте — на 65 процентов. Об этом сообщает "Интерфакс".
В частности, отдохнуть в Турции стало на 80% дороже, а в Египте — на 65%, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Главная причина роста цен - падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах в Египте. Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в отеле 3*, перелет, трансфер и страховку, составил 73 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, "все включено". На двоих. Отель категории 3*. 3 марта такой тур стоил уже как минимум 127 тыс. Цены на самые доступные предложения выросли более чем на 80%", - отмечают в ассоциации туроператоров.
Сообщается, что отдых в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях на двоих в Турции обойдется от 177,5 и от 180 тысяч рублей соответственно.
"Тур в Египет с размещением в отеле "три звезды" в конце февраля можно было купить за 81 тыс. рублей на двоих, на ближайшие дни он стоит от 134 тысячи рублей на двоих. Рост цен составил 65%", — добавили в ассоциации туроператоров.
Эксперты подчеркивают, что горящих туров на обоих самых популярных массовых направлениях отдыха россиян в нынешних условиях ждать не стоит.