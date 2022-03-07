Туроператоры рассказали о резком подорожании путевок в открытые страны

Цены на туры в открытые страны резко выросли из-за ослабления рубля к доллару и евро. Так, отдых в Турции стал дороже на 80 процентов, а в Египте — на 65 процентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, отдохнуть в Турции стало на 80% дороже, а в Египте — на 65%, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Главная причина роста цен - падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах в Египте. Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в отеле 3*, перелет, трансфер и страховку, составил 73 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, "все включено". На двоих. Отель категории 3*. 3 марта такой тур стоил уже как минимум 127 тыс. Цены на самые доступные предложения выросли более чем на 80%", - отмечают в ассоциации туроператоров.

Сообщается, что отдых в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях на двоих в Турции обойдется от 177,5 и от 180 тысяч рублей соответственно.