Под Сыктывкаром сожгли «коронавирус» и проводили зиму

Для празднования Масленицы этнопарк условно поделили на несколько локаций: чум, коми подворье, событийный круг, конгресс-холл и уличная площадка около конгресс-холла.

Празднование Масленицы в столице Коми практически отменили из-за строгих эпидемиологических ограничений. Поэтому 6 марта в Сыктывкаре прошел лишь конкурс чучел. За полноценным гулянием с концертной программой и сжиганием Масленицы жители и гости Республики Коми поехали в Финно-угорский этнопарк, который находится в селе Ыб. Корреспондент портала «Pro Город Сыктывкар» побывала на празднике и запечатлела тематические мероприятия, которые удалось посетить.

В чуме проходила интерактивно-развлекательная программа «Встречаем солнце в тундре». Рядом с чумом можно было попрактиковаться в стрельбе из лука. Разумеется, корреспондент «Pro Город Сыктывкар» не упустила такую возможность.

В коми подворье можно было рассмотреть убранство традиционного жилища, погреться у печи и принять участие в выпечке карельских блинов. Однако самые ранние гости подворья решили приготовить не блины, а пряники. Тесто для пряников, а если точнее – «медового хлеба», приготовили по старинному рецепту: просто смешали ржаную муку, мед и масло.





Участники мастер-класса самостоятельно вылепили будущие пряники, а после этого причудливые фигурки ненадолго отправили в жаркую печь.

Не прошло и десяти минут, как пряники были готовы. Участники мастер-класса смазали выпечку сиропом, украсили ее и с удовольствием съели.

В локации «Событийный круг» проходила спортивно-развлекательная программа «Масленичный триатлон». По пути от задания к заданию гости праздника встречали инсталляции, изображающие самых разных животных.





В самом начале участников триатлона встречали заповеди, которые нужно соблюдать.

А по пути то и дело встречались причудливые и забавные кормушки для птиц и скворечники.

Конгресс-холл стал местом для размещения блинной лавки и мастер класса по изготовлению эко-сувенира «Куколка Успешница». Созданные обереги будут приносить своим хозяевам удачу и процветание.

На уличной площадке у конгресс-холла с самого утра проходило два мероприятия: театрализованная программа «Ух ты! Масленица!» и концерт творческих коллективов центра досуга «Шудлун». С самого утра зрителей было совсем немного, однако к середине программы выспавшиеся и успешно добравшиеся до Ыба гости праздника собрались у сцены, разбрелись по тематическим локациям.

Ну а куда же без милых животных? Вокруг концертной площадки то и дело пробегал конь, запряженный в сани.

А на лосеферме жителей и гостей Республики Коми встречал совсем еще молодой лось. Животное любопытно обнюхивало протянутые ему руки и доверчиво подставляло голову для поглаживаний.

Гвоздем программы стало ритуальное сожжение чучела Масленицы. Чтобы никто не пострадал, на площадку принесли огнетушитель, а людей бескомпромиссно оттеснили на безопасное от чучела расстояние.

Гости праздника проводили зиму, встретили весну – все как полагается – однако этим дело не закончилось. На празднике решили сжечь еще и чучело омикрон-штамма коронавируса.

Образ опостылевшей всем болезни торжественно уничтожили, а гуляния объявили завершенными.