Праздника не будет: в Сыктывкаре отменили Масленицу

Празднование Масленицы в столице Коми практически отменили. Всему виной стали рекомендации Роспотребнадзора по РК и коронавирусная инфекция.

Не будет ни гуляний, ни ярмарки, ни «столба» с чучелом. Лишь с 10.00 на Стефановской площади пройдет лишь конкурс чучел «Масленица-2022» с соблюдением противоэпидемиологических требований в части недопущения массового скопления и людей.