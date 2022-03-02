Праздника не будет: в Сыктывкаре отменили Масленицу

Празднование Масленицы в столице Коми практически отменили. Всему виной стали рекомендации Роспотребнадзора по РК и коронавирусная инфекция.
Не будет ни гуляний, ни ярмарки, ни «столба» с чучелом. Лишь с 10.00 на Стефановской площади пройдет лишь конкурс чучел «Масленица-2022» с соблюдением противоэпидемиологических требований в части недопущения массового скопления и людей.
Напомним, что ситуация с коронавирусом в Коми стала улучшаться. Количество коек для приема пациентов с коронавирусом начали сокращать, убрали 165 в КРКБ, они перешли в режим оказания плановой помощи. Занято 1 701 место, 28 февраля было 1 764.