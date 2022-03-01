Энергоэффективность и комфорт: в чем польза внедрения ИТ-технологий в теплоснабжение

В последнее время компания Т Плюс значительно продвинулась в области цифровизации теплоснабжения. В 2020-2021 годах в Сыктывкаре, Инте, Сосногорске, Ухте и Воркуте было установлено свыше 300 приборов для непрерывной фиксации и дистанционной передачи параметров тепловой сети. Работа велась в рамках внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы технологического и коммерческого учета тепловой энергии (АИИС ТиКУ). Система позволяет отслеживать все параметры теплоносителя, включая расход, температуру, давление на всем протяжении тепловых сетей: от источников теплоты до абонентов (жители, организации и т.д.). Оперативные данные стекаются в единое «облачное» хранилище и проходят обработку с помощью специального программного продукта. На внедрение АИИС ТиКУ в Коми Т Плюс направила 165 млн рублей.

– На перекрестке улиц Западная и Куратова, а также на улице Димитрова построены тепловые камеры, в которых размещается оборудование для автоматической регистрации и дистанционной передачи параметров теплоносителя, – рассказывает технический директор – главный инженер Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов. – Поэтапная автоматизация центральных тепловых пунктов, насосных станций и котельных позволяет нам удалённо контролировать параметры горячей воды и отопления в домах. Благодаря цифровизации диспетчеры следят за работой тепловых сетей в режиме реального времени. Мы можем оперативно выявить и локализовать источники тепловых потерь, повреждения тепловых сетей. Все это в конечном счете ведет к повышению энергоэффективности и значительному улучшению качества теплоснабжения горожан.

Еще одним направлением по оцифровке бизнес-процессов компании является внедрение целой экосистемы программных модулей по контролю и мониторингу за дефектами на тепловых сетях. Благодаря модулям информация о выявленных дефектах трубопроводов тепловых сетей сразу же попадает в систему, начинается контроль за жизненным циклом дефекта – согласование заявки на проведение ремонтных работ, моделирование плана отключения поврежденного участка трубопровода, формирования списка оповещения абонентов, проведение ремонтных работ, закрытие заявки.

Яшар Гусейнов: