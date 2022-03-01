Энергоэффективность и комфорт: в чем польза внедрения ИТ-технологий в теплоснабжение

В последнее время компания Т Плюс значительно продвинулась в области цифровизации теплоснабжения. В 2020-2021 годах в Сыктывкаре, Инте, Сосногорске, Ухте и Воркуте было установлено свыше 300 приборов для непрерывной фиксации и дистанционной передачи параметров тепловой сети. Работа велась в рамках внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы технологического и коммерческого учета тепловой энергии (АИИС ТиКУ). Система позволяет отслеживать все параметры теплоносителя, включая расход, температуру, давление на всем протяжении тепловых сетей: от источников теплоты до абонентов (жители, организации и т.д.). Оперативные данные стекаются в единое «облачное» хранилище и проходят обработку с помощью специального программного продукта. На внедрение АИИС ТиКУ в Коми Т Плюс направила 165 млн рублей.
– На перекрестке улиц Западная и Куратова, а также на улице Димитрова построены тепловые камеры, в которых размещается оборудование для автоматической регистрации и дистанционной передачи параметров теплоносителя, – рассказывает технический директор – главный инженер Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов. – Поэтапная автоматизация центральных тепловых пунктов, насосных станций и котельных позволяет нам удалённо контролировать параметры горячей воды и отопления в домах. Благодаря цифровизации диспетчеры следят за работой тепловых сетей в режиме реального времени. Мы можем оперативно выявить и локализовать источники тепловых потерь, повреждения тепловых сетей. Все это в конечном счете ведет к повышению энергоэффективности и значительному улучшению качества теплоснабжения горожан.
Еще одним направлением по оцифровке бизнес-процессов компании является внедрение целой экосистемы программных модулей по контролю и мониторингу за дефектами на тепловых сетях. Благодаря модулям информация о выявленных дефектах трубопроводов тепловых сетей сразу же попадает в систему, начинается контроль за жизненным циклом дефекта – согласование заявки на проведение ремонтных работ, моделирование плана отключения поврежденного участка трубопровода, формирования списка оповещения абонентов, проведение ремонтных работ, закрытие заявки.
Яшар Гусейнов:
– Эти процессы протекают в считанные дни, сроки ограничений теплоснабжения соответствуют нормативным. Разработка позволяет не только контролировать повреждения на тепловых сетях, но и представляет собой мощный статистический инструмент, на основе данных которого специалисты ПАО Т Плюс принимают решения относительно формирования производственных программ (ремонты, реконструкции, техническое перевооружение и т.д.).
В одной связке с системой мониторинга работает тепловая справочная служба. Сюда в автоматическом режиме стекается информация обо всех дефектах на тепловых сетях, планах по их устранению, заявках на отключение/ограничение теплоснабжения и информация об абонентах, попадающих под ограничения теплоснабжения.
Яшар Гусейнов:
– Служба принимает звонки и заявки в круглосуточном режиме. Для комфорта клиентов операторы владеют всей информацией о работах на тепловых сетях и сроках их проведения. В будущем планируется внедрение системы рассылки информационных сообщений и автодозвона абонентов, в отношении которых вводены ограничения поставки тепловой энергии в связи с проведением плановых и неотложных ремонтных работ, а также работ по испытанию оборудования тепловых сетей.