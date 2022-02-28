Россия закрывает небо для 36 стран

Россия закрывает небо для самолетов из Германии, Испании, Италии, Франции и еще нескольких стран, сообщает Росавиация.

После закрытия европейского неба для российских самолетов Росавиация заявила о принятии ответных мер. В заявлении ведомства говорится, что на территории нашей страны не смогут появляться самолеты Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Дании (+Гренландии, Фарерских островов, Территориального моря), Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.