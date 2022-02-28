Россия закрывает небо для 36 стран

Россия закрывает небо для самолетов из Германии, Испании, Италии, Франции и еще нескольких стран, сообщает Росавиация.
После закрытия европейского неба для российских самолетов Росавиация заявила о принятии ответных мер. В заявлении ведомства говорится, что на территории нашей страны не смогут появляться самолеты Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Дании (+Гренландии, Фарерских островов, Территориального моря), Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.
Уточняется, что полеты из указанных государств будут выполняться только по спецразрешению от Росавиации или МИД России.