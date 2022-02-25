Суд оштрафовал директора детского сада в Ухте

Административное дело завели потому, Роспотребнадзор провел расследование из-за заболеваемости ковидом сотрудников детского сада и выявил нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов со стороны учреждения.

Адвокат директора детсада признал вину ответчика частично. В ходе заседания часть нарушений исключили из дела из-за отсутствия доказательств. Однако некоторые нарушения нашли свое подтверждение.

В старшей группе обеззараживание воздуха в спальне не проводилось, туалет для персонала не обеспечен условиями для гигиенической обработки рук, кожный антисептик отсутствует. При этом руководитель детсада не смогла доказать, что принимала все возможные меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Суд оштрафовал руководителя детсада, но она оспорила это решение в Верховном суде Коми. В итоге административную статью заменили на менее суровую. Директор детсада получила штраф размером в три тысячи рублей.