Экс-ректора УГТУ приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Ухтинский городской суд 22 февраля приговорил экс-ректора УГТУ Николаю Цхадая к девяти годам колонии строго режима со штрафом в размере 25 500 000 рублей. При этом осужденному три года будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Из приговора следует, что в 2010 году УГТУ стал учредителем ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа УГТУ». На тот момент вуз возглавлял Николай Цхадая. В 2013 году он принял решение о продаже доли 33% уставного капитала данного общества подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной цене и последующей передаче части прибыли. Долю продали по номинальной цене в 10 тысяч рублей, тогда как приобретена она была по действительной стоимости 1,9 миллионов рублей. В результате вуз понес ущерб в 11 миллионов 700 тысяч рублей.
Также по версии следствия в 2012 и 2013 годах фигурант получил в качестве взятки 8,5 миллионов рублей от бывшего депутата Госсовета Коми Евгения Лядова и экс-сенатора от Коми Евгения Самойлова, действовавших в интересах ООО «АБЗ-Дивный град», которое по договору с УГТУ строило общежитие и бизнес-инкубатор для вуза. Деньги передавались за принятие решений в интересах указанного юридического лица.
Подсудимый вину не признал, настаивает, что в получении взятки его оговорили Лядов и Самойлов. По его словам, в суд он представил доказательства того, что в период и место получения получения денег, которые называет Лядов, он находился за пределами Российской Федерации, что доказывает факт оговора. Что касается должностных злоупотреблений, Цхадая утверждает, что действовал бескорыстно, благодаря его управленческим решениям УГТУ получил в виде благотворительной помощи 200 миллионов рублей.