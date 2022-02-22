Экс-ректора УГТУ приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Ухтинский городской суд 22 февраля приговорил экс-ректора УГТУ Николаю Цхадая к девяти годам колонии строго режима со штрафом в размере 25 500 000 рублей. При этом осужденному три года будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Из приговора следует, что в 2010 году УГТУ стал учредителем ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа УГТУ». На тот момент вуз возглавлял Николай Цхадая. В 2013 году он принял решение о продаже доли 33% уставного капитала данного общества подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной цене и последующей передаче части прибыли. Долю продали по номинальной цене в 10 тысяч рублей, тогда как приобретена она была по действительной стоимости 1,9 миллионов рублей. В результате вуз понес ущерб в 11 миллионов 700 тысяч рублей.