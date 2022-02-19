В Воркуте зарегистрирован всего один бездомный

Всего один бездомный зарегистрирован в Воркуте, несмотря на то, что на самом деле их гораздо больше, сообщил телеканал «Коми гор».

Прихожанки Иверского кафедрального собора шесть раз в неделю раздают бесплатную еду в социально столовой. Ежедневно за пищей приходят от 50 до 90 человек. Уже 24 года еду удается покупать на собранные пожертвования. Раз в месяц, как сообщил настоятель Иверского кафедрального собора Павел Беловолов, они ездят за пластиковой посудой, которая неумолимо дорожает.