В Воркуте зарегистрирован всего один бездомный

Всего один бездомный зарегистрирован в Воркуте, несмотря на то, что на самом деле их гораздо больше, сообщил телеканал «Коми гор».
Прихожанки Иверского кафедрального собора шесть раз в неделю раздают бесплатную еду в социально столовой. Ежедневно за пищей приходят от 50 до 90 человек. Уже 24 года еду удается покупать на собранные пожертвования. Раз в месяц, как сообщил настоятель Иверского кафедрального собора Павел Беловолов, они ездят за пластиковой посудой, которая неумолимо дорожает.
Помогают бездомным в храме и с одеждой, а вот работой, увы, обеспечить не могут. Чтобы воотановить документы, получить жилье и работу, бездомным стоит обратиться в службу социальной защиты. Однако желающих сделать это немного. Заведующая территориальным центром социального обслуживания Антонина Карасева рассказала, что таким нуждающимся сегодня в Воркуте официально является всего один человек.