Теплые улыбки и изящные позы: пять лучших фото сыктывкарских красоток из Instagram

Совсем недавно пары отмечали День святого Валентина, за этот день профили Instagram сыктывкарок заполонили фотографии с прекрасными букетами и не менее прекрасными девушками. «Pro Город Сыктывкар» представляет подборку свежих фотографий горожанок с тегом #pg_beauty.

@shelma_poledance