Теплые улыбки и изящные позы: пять лучших фото сыктывкарских красоток из Instagram

Совсем недавно пары отмечали День святого Валентина, за этот день профили Instagram сыктывкарок заполонили фотографии с прекрасными букетами и не менее прекрасными девушками. «Pro Город Сыктывкар» представляет подборку свежих фотографий горожанок с тегом #pg_beauty.
@shelma_poledance
@emiliakozhevina
@z.mingaleva
@19_katerinka
@kseniya_sharway
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