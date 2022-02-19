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Теплые улыбки и изящные позы: пять лучших фото сыктывкарских красоток из Instagram

Теплые улыбки и изящные позы: пять лучших фото сыктывкарских красоток из Instagram@z.mingaleva / Instagram

Совсем недавно пары отмечали День святого Валентина, за этот день профили Instagram сыктывкарок заполонили фотографии с прекрасными букетами и не менее прекрасными девушками. «Pro Город Сыктывкар» представляет подборку свежих фотографий горожанок с тегом #pg_beauty.

@shelma_poledance

@emiliakozhevina

@z.mingaleva

@19_katerinka

@kseniya_sharway

Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштег #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в наших публикациях.

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