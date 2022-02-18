Сыктывкарец получил срок за поножовщину из-за сигареты

Суд установил, что вечером 12 сентября 2021 пьяный эжвинец решил прогуляться. У одного из домов мужчина остановился, чтобы попросить сигарету у людей, которые стояли на балконе. Однако ему отказали и фигурант дела решил разобраться.

Эжвинец вычислил номер квартиры, зашел в подъезд и позвонил в дверь. Ему открыл мужчина, который объяснил фигуранту, что не был на балконе, потому что нянчился с ребенком. После этого возникла ссора и оскорбленный отказом мужчина ударил жильца дома ножом в живот и ушел.

Медики скорой помощи констатировали у пострадавшего массивную кровопотерю и экстренно его госпитализировали. Нарадавшего нашли, он признал вину и извинился перед потерпевшим.

Суд назначил сыктывкарцу наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После освобождения осужденный будет ограничен в свободе еще один год. Приговор пока не вступил в законную силу.