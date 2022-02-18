Сыктывкарец получил срок за нападение на полицейского

Сыктывкарца приговорили к реальному лишению свободы за попытку избить сотрудника ГИБДД, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Суд установил, что 12 мая 2021 года с 5:01 до 5:15 фигурант в состоянии алкогольного опьянения находился возле одного из домов на улице Кирова. Сотрудники ГИБДД оформляли административный протокол в отношении водителя, а пьяный сыктывкарец напал на полицейского и попытался поколотить его. Из примено шести ударов в цель попал лишь один — мужчина ударил сотрудника ГИБДД кулаком в лицо.